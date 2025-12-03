Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 727 gram metamfetamin ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında O.K. (45) ve Ü.C.A. (31) isimli şahısların bulunduğu adreste yapılan aramada bazanın altındaki eşyaların arasına gizlenmiş halde 1 kilo 727 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 bin lira ele geçirildi.