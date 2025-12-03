Yeni Şafak
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 727 gram metamfetamin ele geçirildi

15:503/12/2025, Çarşamba
IHA
Samsun’da bazanın altında 1 kilo 727 gram metamfetamin ele geçti
Samsun’un İlkadım ilçesinde bir adrese düzenlenen narkotik operasyonda bazanın altına gizlenmiş yüklü miktarda metamfetamin, hassas terazi ve para ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında O.K. (45) ve Ü.C.A. (31) isimli şahısların bulunduğu adreste yapılan aramada bazanın altındaki eşyaların arasına gizlenmiş halde 1 kilo 727 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 bin lira ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar gözaltına alındı.




#Samsun
#narkotik
#operasyon
#metamfetamin
