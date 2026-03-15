Uyarı üstüne uyarı geldi: Meteoroloji'den 8 ile kar, 19 ile sarı kod alarmı

Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Bingöl, Bitlis, Muş, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay'da fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.





Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor.