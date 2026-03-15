Uyarı üstüne uyarı geldi: Meteoroloji'den 8 ile kar, 19 ile sarı kod alarmı

Türkiye, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 15 - 19 Mart tarihlerini kapsayan son değerlendirmelerine göre; yurdun büyük bir bölümünde kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak. Tam 19 il için sarı kodlu alarm verilirken, 8 ilde kar yağışı bekleniyor. İşte Meteoroloji'den gelen hava durumu raporunun tüm detayları...
19 İL İÇİN SARI KOD
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15-19 Mart tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu raporunu yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ile İstanbul'un kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Samsun, Tokat ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Bingöl, Bitlis, Muş, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay'da fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güney ve güneydoğu, Hatay'da batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa, Hatay'da yer yer 90 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KAR VE SAĞANAK UYARISI
KAR UYARISI YAPILAN İLLER:
Ardahan, Bayburt, Erzurum, Kars, Bitlis, Van, Hakkari, Ağrı
SAĞANAK UYARISI YAPILAN İLLER:
Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Samsun, Amasya, Tokat ve Sivas'ın da aralarında bulunduğu birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor.
SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER:
Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye.