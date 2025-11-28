Yeni Şafak
Biga’da uyuşturucu operasyonu

16:3028/11/2025, Cuma
IHA
ÇANAKKALE'NİN BİGA İLÇESİNDE 2 ŞÜPHELİYE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Biga ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince narkotik suçlara yönelik yapılan denetimler devam ediyor. Denetimler neticesinde 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlar sırasında gerçekleştirilen aramalarda 139,79 gram metamfetamin, 20 adet extasy ele geçirildi. Dosya sonlandırılması neticesinde Biga’da bulunan 3 hedefe ait 4 adrese operasyon düzenlenerek şüpheliler yakalandı.


Haklarında, ’uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından işlem yapılan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

