Otomobilin havalandırma menfezinden uyuşturucu çıktı

Düzce’de Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından D100 karayolu üzerinde durdurulan aracın havalandırma menfezinde uyuşturucu ele geçirildi. Olayla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Araç sürücüsü F.K. (34) isimli şahıs üzerinde 1 gram metamfetamin ile içerisinde 1 gram bonzai maddesi bulunan sigarayı kendi rızasıyla teslim ederken, araçta yolcu olarak bulunan S.A. (18) isimli şahıs ise uyuşturucu madde kullandığını beyan etti.