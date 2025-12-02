Yeni Şafak
Manisa’da zehir tacirlerine darbe: 9 ayda 508 kişi yakalandı

16:412/12/2025, Salı
IHA
Manisa’nın Salihli ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü, Ocak-Eylül döneminde uyuşturucu madde satışı yapan, kullanan, yetiştiren ve "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonların sonuçlarını kamuoyuna açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, son 9 aylık süreçte uyuşturucuya yönelik toplam 358 olayda 508 şüpheli yakalandı. 

Bu şüphelilerden 88’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 32’si adli kontrol şartıyla, 388’i ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Gerçekleştirilen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda 595 gram metamfetamin, 120 gram esrar, 1 kilo 425 gram sentetik kannabinoid, 108 gram skunk, 4,5 gram binoid (bonzai hammaddesi), 25 bin 877 adet sentetik ecza hap, 941 adet ecstasy, 131 kök kenevir bitkisi, 64 bin 341 içimlik peçeteye emdirilmiş uç bonzai ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Salihli’de huzur ve güven ortamının korunması için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. 

Salihli’de, uyuşturucu konularından dolayı huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceği belirtildi.

#Manisa
#Salihli
#uyuşturucu
#operasyon
#narkotik
