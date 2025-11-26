Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yalova
Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

22:1726/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Yalova Emniyet Müdürlüğü
Yalova Emniyet Müdürlüğü

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenlenen 10 operasyonda 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında çok sayıda uyuşturucu ve mühimmat ele geçirilirken, 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 25 günde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlediği 10 operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 1 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 90,01 gram kimyasal madde, 22,09 gram esrar, 9 hap, 0,35 gram kokain, 3 hassas terazi, 3 tabanca, 28 mermi ve 3 bin lira ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak"
suçu kapsamında adli mercilere sevk edilen 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Devam eden çalışmalarda
"uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak"
suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.


#polis
#tutuklama
#uyuşturucu operasyonu
#Yalova
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gayrimenkul sahipleri dikkat: Emlak vergisi 2. taksit için son günler! Kimler muaf, kimler ödeyecek? İşte detaylar