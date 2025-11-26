Hakkari'de 378 kilogram Ağrı'da 773 litre uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince yürütülen operasyonlar kapsamında Hakkari'de 378 kilogram, Ağrı'da ise 773 litre sıvı uyuşturucu madde ele geçirildiğini, bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı.
Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Yüksekova ve Taşlıçay Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Hakkari ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda "Atak Timleri" desteğiyle uyuşturucu maddeye yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti: