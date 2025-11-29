Yeni Şafak
Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı: Dokuz yaralı

23:3929/11/2025, Cumartesi
DHA
Polis, dokuz kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yolcu otobüsü ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 1’i bebek 9 kişi yaralandı. Kaza, Hatip Mahallesi Çırakbayırı kavşağında meydana gelirken, yaralılar çevredeki devlet ve özel hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Hatip Mahallesi Çırakbayırı mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 10 HF 718 plakalı yolcu otobüsü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait 59 AB 774 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Kazada her iki otobüste bulunan 1'e bebek 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ekibii sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 5'i Çorlu Devlet Hastanesi, diğerleri de özel hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



