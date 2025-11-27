Terhisine 1 hafta kala nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu ölen er toprağa verildi

Olay, dün akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki 95’inci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı’na bağlı Hayrabolu Askeri Gazinosu'nda meydana geldi. Er Yusuf Gönlüaçık, nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu fenalaşarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gönlüaçık, kurtarılamadı. Bekar olduğu ve terhisine 1 hafta kaldığı öğrenilen Gönlüaçık’ın cenazesi, işlemlerinin ardından hava yoluyla memleketi Bingöl'e getirildi. Gönlüaçık için Bingöl Havalimanı’na askeri tören düzenlendi. Törene; Gönlüaçık’ın ailesinin yanı sıra Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, askeri erkan, Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gönlüaçık'ın cenazesi, törenin ardından Genç ilçesindeki Küpar Mezarlığı’nda toprağa verildi.