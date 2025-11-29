Kaçak sakatat operasyonu: 2 ton ele geçirildi

Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı’na, ilçeye yüklü miktarda kaçak sakatat getirileceği yönünde yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Takibe alınan araç Ahiahmet Mahallesi’nde durduruldu. Yapılan kontrolde torbalar içinde kesim tarihi belli olmayan ve faturasız halde bulunan yaklaşık iki ton kaçak sakatat tespit edildi. Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.