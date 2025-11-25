Yeni Şafak
Hepsini vatandaşa yedireceklerdi: 120 kilogram sucuğa el konuldu

11:2925/11/2025, Salı
IHA
Gıda skandalı: Kilolarca sucuk bulundu.
Gıda skandalı: Kilolarca sucuk bulundu.

Hatay’da jandarma ekiplerince izin belgesi ve faturası olmayan 120 kilogram et sucuğu ele geçirildi.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kolluk kuvvetleri gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını tehdit edecek unsurların önüne geçmek amacıyla ortak çalışma sürdürüyor. Bu kapsamda Erzin ilçesi E-91 Karayolu üzerindeki Gözene Jandarma Karakolu önünde 24 Kasım’da yapılan uygulamada araç içerisinde menşei belirsiz yaklaşık 120 kilogram et sucuğu ele geçirildi.

Üretim izin belgesi ve faturası olmayan ürünler Erzin İlçe Tarım Müdürlüğü’ne teslim edildi.




#Hatay
#sucuk
#gıda güvenliği
