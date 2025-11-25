Hepsini vatandaşa yedireceklerdi: 120 kilogram sucuğa el konuldu

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kolluk kuvvetleri gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını tehdit edecek unsurların önüne geçmek amacıyla ortak çalışma sürdürüyor. Bu kapsamda Erzin ilçesi E-91 Karayolu üzerindeki Gözene Jandarma Karakolu önünde 24 Kasım’da yapılan uygulamada araç içerisinde menşei belirsiz yaklaşık 120 kilogram et sucuğu ele geçirildi.