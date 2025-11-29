Hepsini vatandaşa yedireceklerdi: Menşei belirsiz 1 ton kırmızı et ele geçirildi

Hatay’da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta menşei belirsiz 1 ton kırmızı et ele geçirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kolluk kuvvetleri gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını tehdit edecek unsurların önüne geçmek amacıyla ortak çalışma sürdürüyor.
Bu kapsamda Erzin ilçesi E-91 Karayolu üzerindeki Gözene Jandarma Karakolu önünde 28 Kasım’da yapılan uygulamada H.A. idaresindeki minibüs içerisinde menşei belirsiz yaklaşık 1 ton kırmızı et ele geçirildi.
Üretim izin belgesi ve faturası olmayan ürünler Erzin İlçe Tarım Müdürlüğü’ne teslim edildi.
El konulan etler gerekli idari işlemler yapıldıktan sonra toprağa gömülerek imha edildi.