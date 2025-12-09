Yeni Şafak
Haber alınamayan çocuğu AFAD ekipleri buldu

18:459/12/2025, الثلاثاء
IHA
Sonraki haber
13 yaşındaki H.A.A.
Adana'da öğretmenin uyarısı sonrası okuldan ayrıldığı iddia edilen ve haber alınamayan 13 yaşındaki H.A.A. için ekipler çalışma başlattı. Öğrenci sağlıklı bir şekilde bulunduktan sonra ailesine teslim edildi.

Adana’nın Kozan ilçesinde okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan 8. sınıf öğrencisi, saatler süren aramaların ardından AFAD ekipleri tarafından bulundu.


Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesinde sabah saatlerinde okulda öğretmeni tarafından uyarıldığı ve ailesiyle konuşacağını söylediği öğrenilen 13 yaşındaki H.A.A., okuldan çıktıktan sonra kayboldu. AFAD, jandarma ekipleri, kokuya duyarlı köpekler ve havadan dron desteğiyle aranan öğrenci, saat 17.30’da sağlıklı bir şekilde bulundu. Kuytucak Mahallesi Alifakılar mevkiinde bulunan öğrenci annesine teslim edildi. O anlarda anne gözyaşı döktü.


Kızıllar Mahalle Muhtarı Hüseyin Aktaş, çocuğu her yerde aradıklarını ifade ederken, çocuğun yakınları öğretmenin uyarısının ardından öğrencinin okuldan ayrıldığını iddia etti.



#AFAD
#Kayıp
#Çocuk
