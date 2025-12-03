Çorum’da kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Dün öğle saatlerinde ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Obruk Barajı kıyısındaki bağ evine gitmek üzere evinden ayrılan Yılmaz Erdem’den bir daha yakınları haber alamadı. Evine geri dönmeyen Erdem için 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi.

İhbar üzerine AFAD, Oğuzlar Belediyesi ve Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, Erdem’in bağ evine geldiği ve yaklaşık 4 saat sonra bağ evinden iş kıyafetleriyle ilçe merkezi istikametinde ayrıldığı belirlendi. Erdem’in cep telefonunun da bağ evinde bulunduğu öğrenildi.