Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Yaşlı adam traktörde sıkıştı: Vinç yardımıyla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı

Yaşlı adam traktörde sıkıştı: Vinç yardımıyla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı

15:303/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Yaralı adam ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralı adam ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde köprüden dere yatağına uçan traktörde sıkışan yaşlı adam, vinç yardımıyla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Karsak Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre kendisine ait zeytin bahçesinden dönen Ali Durmuş (78), idaresindeki 16 SIS 19 plakalı traktörle köprüden geçtiği esnada yağmurdan dolayı kaygan yolda kontrolünü kaybederek traktörle dere yatağına yuvarlandı. Sürücü Ali Durmuş ters dönen traktörün altında kalarak sıkıştı.


İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevkedildi. Vinç yardımıyla kaldırılan traktörün altından çıkarılan yaralı adam ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü. Ali Durmuş’un yakınları olay yerinde kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde takip etti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.




#bursa
#traktör
#orhangazi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
5 YIL ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI SIRALANDI! 1999 sonrası sigortalı olanlara 7200 günle emeklilik gelecek