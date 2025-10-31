Yeni Şafak
Traktör ile kazan arasına sıkışarak hayatını kaybetti

23:4631/10/2025, Cuma
IHA
Muhtara hastanede yapılan müdahaleler yetersiz kaldı.
Kastamonu'da evinin önünde traktör ile arkasındaki kazan arasında sıkışan köy muhtarı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde traktör ile arkasındaki kazan arasında sıkışan köy muhtarı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Bayıralan Köyü Muhtarı İbrahim Tunoğlu, sabah saatlerinde evinin önünde traktör ile arkasındaki kazan arasında sıkıştı. Ağır yaralanan muhtar, çevredeki vatandaşlarının yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Tunoğlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



#Kastamonu
#Traktör
#Kaza
