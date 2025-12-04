Gaziantep’te kaybolan 13 yaşındaki çocuk Hatay’da bulundu

Gaziantep'te evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kayıp kızın görüntülerine güvenlik kameralarında rastlandı. 13 yaşındaki Eye Ahmet, Hatay'n Kırıkhan ilçesinde bulundu.
Gaziantep’te 2 gün önce kaybolan 13 yaşındaki çocuk, Hatay’da bulunarak ailesine teslim edildi.
Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi’ndeki ailesiyle yaşayan 13 yaşındaki Eye Ahmet, önceki gün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. Tüm aramalara rağmen çocuklarından bir iz bulamayan aile, durumu polis ekiplerine bildirmiş, kayıp kızın son olarak başka bir çocukla sokakta yürürken görüntüleri güvenlik kamerasına yansımıştı.
Kayıp Eye Hatay’da bulundu
İhbar üzerine harekete geçen Gaziantep ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu Eye Ahmet ve güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde yanında yer alan erkek şahıs, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yakalandı. Bulunan Eye Ahmet, tamamlanan yasal işlemlerin ardından ailesine teslim edilirken diğer şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.