Gaziantep’te kaybolan 13 yaşındaki çocuk Hatay’da bulundu

"2 Aralık 2025 tarihinde Gaziantep ilinde meydana gelen ve ulusal basına da yansıyan ’Kayıp şahıs-çocuğun kaçırılması alıkonulması’ olayı ile ilgili olarak Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda A.Ç.’nin (erkek) annesinin, Kırıkhan ilçesinde yaşadığı tespit edilmiş ve ikamette arama yapılmış, akabinde her iki çocuğun gidebileceği yerler üzerinde detaylı araştırma yapılmış, 3 Aralık 2025 günü Antakya ilçesinden Kırıkhan ilçesine seyir halinde oldukları bilgisi alınması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda mağdure E.A. (kız) ile A.Ç. (erkek) bulunmuştur"