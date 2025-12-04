Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep
Gaziantep’te kaybolan 13 yaşındaki çocuk Hatay’da bulundu

Gaziantep’te kaybolan 13 yaşındaki çocuk Hatay’da bulundu

00:104/12/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
13 yaşındaki Eye Ahmet
13 yaşındaki Eye Ahmet

Gaziantep'te evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kayıp kızın görüntülerine güvenlik kameralarında rastlandı. 13 yaşındaki Eye Ahmet, Hatay'n Kırıkhan ilçesinde bulundu.

Gaziantep’te 2 gün önce kaybolan 13 yaşındaki çocuk, Hatay’da bulunarak ailesine teslim edildi.


Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi’ndeki ailesiyle yaşayan 13 yaşındaki Eye Ahmet, önceki gün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. Tüm aramalara rağmen çocuklarından bir iz bulamayan aile, durumu polis ekiplerine bildirmiş, kayıp kızın son olarak başka bir çocukla sokakta yürürken görüntüleri güvenlik kamerasına yansımıştı.


Kayıp Eye Hatay’da bulundu


İhbar üzerine harekete geçen Gaziantep ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu Eye Ahmet ve güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde yanında yer alan erkek şahıs, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yakalandı. Bulunan Eye Ahmet, tamamlanan yasal işlemlerin ardından ailesine teslim edilirken diğer şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.


Hatay Emniyeti’nden yapılan açıklamada,
"2 Aralık 2025 tarihinde Gaziantep ilinde meydana gelen ve ulusal basına da yansıyan ’Kayıp şahıs-çocuğun kaçırılması alıkonulması’ olayı ile ilgili olarak Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda A.Ç.’nin (erkek) annesinin, Kırıkhan ilçesinde yaşadığı tespit edilmiş ve ikamette arama yapılmış, akabinde her iki çocuğun gidebileceği yerler üzerinde detaylı araştırma yapılmış, 3 Aralık 2025 günü Antakya ilçesinden Kırıkhan ilçesine seyir halinde oldukları bilgisi alınması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda mağdure E.A. (kız) ile A.Ç. (erkek) bulunmuştur"
ifadelerine yer verildi.


#Kayıp
#Çocuk
#Hatay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık PPK toplantısı detayları