11 yıl önce 239 yolcusuyla kaybolan uçakla ilgili yeni gelişme: Sır perdesi aralanıyor

12:403/12/2025, Çarşamba
2018 yılında yapılan bir soruşturmada, uçağın kontrol sistemlerinin kasten manipüle edilerek rotasından saptırıldığı tespit edildi ancak nedeni çözülemedi.
Malezya, 2014 yılında kaybolan ve 239 kişiye mezar olan "MH370" uçağının aramalarına 30 Aralık’ta yeniden başlayacağını duyurdu.

Malezya Havayolları’na ait MH370 sefer sayılı yolcu uçağı Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan yaptığı kalkıştan 38 saat sonra düşmüş, uçağın enkazı yürütülen tüm çalışmalara rağmen bulunamamıştı.

Arama çalışmaları başlıyor

Bernama haber ajansına göre, Malezya Ulaştırma Bakanlığı, Mart 2014'te Malezya'dan kalkan ve bir daha haber alınamayan uçak hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, arama çalışmalarının 30 Aralık'ta başlayacağı ve 55 gün süreceği belirtildi.

Arama çalışmalarında, bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucu uçağın bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu yerlere odaklanılacağı ifade edildi.

Çalışmaların, Malezya hükümeti ile okyanus ve deniz tabanlarından veri toplayan Ocean Infinity şirketi tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Kayıp "MH370"

"MH370" sefer sayılı Malezya Havayolları uçağı, 8 Mart 2014'te Malezya'nın Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan Çin'in başkenti Pekin'e gitmek için havalanmış, uçakla en son kalkıştan 38 dakika sonra iletişim kurulmuştu.

Planlanan rotadan batıya saparak rotasından çıktığı ordu radarlarına takılan uçağın, Hint Okyanusu'nun güneyine doğru uçtuğu bazı radar kayıtlarına yansımıştı.

Uçağın 227 yolcu ve 12 mürettebatla Güney Hint Okyanusu'nda düştüğü tahmin edilen noktalarda yapılan arama çalışması,
"havacılık tarihinin en pahalı arama kurtarma faaliyeti"
olmuştu. Ancak bir kısmı "MH370"e ait olduğu düşünülen uçak parçaları dışında uçağa ait hiçbir iz bulunamamıştı.



