Fransız basınından itiraf gibi analiz: "ABD dahil kimse yapamadı, Türkler başardı!"

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği insansız savaş uçağı Kızılelma'nın, jet motorlu bir hedefi havada imha etmesi Avrupa basınında "teknolojik bir meydan okuma" olarak nitelendirildi. Fransa merkezli La Nouvelle Tribune, Türkiye'nin bu test ile küresel drone yarışında rakiplerine fark attığını yazdı.









"Hiçbir ülke bunu başaramadı"





Haberde, 29 Kasım'da gerçekleştirilen testin tarihi bir dönüm noktası olduğu vurgulandı. Kızılelma'nın, ASELSAN imzalı MURAD radarı ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Gökdoğan füzesi ile hedefi 65 kilometre mesafeden vurduğuna dikkat çekildi.





Fransız gazetesi bu başarıyı şu çarpıcı ifadelerle okuyucularına duyurdu:





"Ankara askeri havacılık tarihine adını yazdırdı. Bir Türk insansız hava aracı, jet motorlu bir hedefi uçuş halindeyken imha etti. Bu, bugüne kadar başka hiçbir ulusun kamuoyu önünde doğrulamadığı bir performanstır."





15 yılda devrim: İthalatçıdan oyun kurucuya





Türkiye'nin savunma sanayiindeki dönüşümüne geniş yer ayıran analizde, Ankara'nın 15 yıldan kısa bir sürede "bağımlı bir ithalatçıdan", dünyanın en sofistike hava sistemlerini tasarlayan bir ülkeye dönüştüğü belirtildi.





Haberde Bayraktar TB2'lerin Libya, Suriye, Karabağ ve Ukrayna'daki "korkutucu etkinliğinin" Türkiye'yi vazgeçilmez bir tedarikçi yaptığı hatırlatıldı. Ancak Kızılelma ile birlikte Türk endüstrisinin artık sadece yer hedeflerini vuran değil, "diğer hava araçlarıyla çatışmaya girebilen" platformlar üreterek bir üst lige çıktığı vurgulandı.





F-16'ların eşliğinde tarihi test

Sinop açıklarında Karadeniz üzerinde gerçekleşen testin detaylarını da paylaşan gazete, operasyonun büyüklüğüne dikkat çekti. Test sırasında Kızılelma'ya 5 adet F-16 savaş uçağının eşlik ettiği, çift kişilik F-16'larda ise Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un bizzat yer aldığı belirtildi.





Küresel yarışta Türkiye "Bir adım önde"





La Nouvelle Tribune, dünyadaki İHA/SİHA yarışını da mercek altına aldı. İran'ın ucuz maliyetli kamikaze dronlara, Ukrayna'nın savaş zorunluluğuyla hızlı üretime, Rusya'nın kitle üretimine ve Çin'in "sürü drone" teknolojilerine odaklandığını belirten gazete, Türkiye'nin konumunu ayrı bir yere koydu:





"Bu uluslararası rekabette Türkiye, insansız hava aracıyla hava müdahalesini (interception) doğrulayarak bir adım öne geçti. Ankara; radar, füze ve platformun tamamının ulusal endüstriden çıktığı bu zincirde tam teknolojik hakimiyetini kanıtladı."





Haberde, Kızılelma'nın Mach 0.9 hıza ulaşabilmesi, 11 bin metre irtifada görev yapabilmesi ve TCG Anadolu gibi gemilere inip kalkma yeteneğiyle "konvansiyonel bir drone'dan ziyade hafif bir savaş uçağına" benzediği yorumu yapıldı.







