KIZILELMA dünyada yankılandı

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı olması dünya basınında yankı buldu.

Rusya’nın TASS haber ajansı, “KIZILELMA, görüş ötesi havadan havaya füze kullanarak süpersonik jet hedefini imha eden ilk insansız savaş uçağı olarak dünya havacılık tarihine geçti” ifadesine yer verdi. Rus RİA Novosti ajansının haberinde de, “KIZILELMA, hava-hava muharebe kabiliyetini kanıtlayan ilk ve tek insansız platform oldu.” denildi.

Xinhua ajansı, bu başarının arkasındaki mühendislik entegrasyonuna dikkat çekerek, bu gelişmenin KIZILELMA’nın “sensör füzyonu, radar yeteneği, uçuş kontrol algoritmaları ve yerli füze teknolojisinin tek bir hedef doğrultusunda uyum içinde çalıştığını” gösterdiğini yazdı. Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nın (AZERTAC) haberinde, “Bayraktar KIZILELMA, İHA’larla hava muharebesinde yeni bir sayfa açtı” denildi.

HAVACILIKTA YENİ BİR ÇAĞ

İsrailli gazeteci Amichai Stein, söz konusu testin “havacılıkta tarihi bir emsal” olduğunu belirterek, Bayraktar tarafından üretilen insansız savaş uçağının, hava-hava füze kullanarak jet motorlu bir hava hedefini başarıyla vurduğunu bildirdi. İsrail’in Maariv gazetesi “Türkiye semalarında tarih yazıldı: Bir insansız hava aracı, dünya ordularının ancak hayal edebileceği bir önleme operasyonu gerçekleştirdi” başlıklı haberinde Türkiye’nin küresel bir atılım yaptığını vurguladı. Gazete, KIZILELMA’nın havadan havaya füze kullanarak bir hedefi başarıyla önlemesinin “uluslararası hava silahlanma yarışında yeni bir çığır açtığını” aktardı. İsrail’in Hayom gazetesi, KIZILELMA’nın başarısını “Erdoğan’ın ‘tarihi’ denemesi: Havacılıkta yeni bir çağ” başlığıyla duyurdu.

DÖNÜM NOKTASI

Sputnik Armenia, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın açıklamalarına atıfta bulunarak, “Şimdiye kadar dünyada hiçbir insansız platform havadaki hedeflere ateş edemiyordu. Türkiye havacılıkta yeni bir dönemin kapılarını açtı” ifadelerini kullandı. Hindistan’da NDTV kanalının haberinde, KIZILELMA’nın başarıyla tamamlanan testinin “küresel muharebe havacılığı tarihinde yeni bir sayfa açtığı” kaydedildi. Belçika merkezli, savunma sanayii alanında önemli gelişmeleri gündeme taşıyan “Avrupa Savunma Sanayii” internet sitesi, konuya ilişkin haberinde, “önemli bir dönüm noktası” yorumu yaptı.

“DÜNYADA İLK” VURGUSU

Yunanistan’da havacılık dünyası haberlerine odaklanan “ptisi” isimli haber sitesi, KIZILELMA’nın uçan hedefler karşısındaki başarısının dünyada bir ilk olduğunun altını çizdi. Arap dünyasının önemli gazetelerinden Alquds, “Bu dönüm noktası, Türkiye’nin insansız muharebe alanındaki kabiliyetlerini yeni bir stratejik boyuta taşıyan önemli bir ana işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu.







