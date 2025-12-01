Havadaki kuralları değiştiren atış

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, gök vatan savunmasında oyunun kurallarını değiştirecek en kritik eşiklerden birini daha aştı. Sinop Atış Alanı’nda gerçekleştirilen test, insansız bir savaş uçağının jet motorlu bir hedefi hava-hava füzesiyle vurduğu ilk başarılı test olarak tarihe geçti.





TÜRKİYE ÖNCÜ OLDU

Dünya genelindeki insansız savaş uçağı projelerinin büyük çoğunluğu, ağırlıklı olarak hava-yer görevleri için tasarlanıyor. Henüz dünyada hiçbir insansız platform hava-hava atış kabiliyetine ulaşamamışken, Bayraktar KIZILELMA bu atışla hava-hava muharebesi yeteneğini kanıtlayan dünyadaki ilk ve tek platform olarak havacılık tarihinde yeni bir çağ başlattı. Tarihi test için Merzifon 5. Ana Jet Üssü’nden havalanan 5 adet F-16 savaş uçağı, Sinop semalarında Bayraktar KIZILELMA ile buluştu. F-16’lar ile gökyüzünde 5’li kol uçuşu gerçekleştiren Bayraktar KIZILELMA, insanlı-insansız müşterek harekât yaparak geleceğin hava muharebe konseptini sergiledi. Bu sırada bir Bayraktar AKINCI TİHA da uçuşa eşlik ederek tarihi anları havadan görüntüledi.





MURAD İLE GÖRDÜ GÖKDOĞAN İLE VURDU

Senaryo gereği fırlatılan yüksek hızlı jet motorlu hedef uçağı, Bayraktar KIZILELMA üzerinde bulunan ve ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarı ile tespit edilerek takibe alındı. Hedefin radar tarafından hassas bir şekilde işaretlenmesinin ardından KIZILELMA, kanat altında taşıdığı TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN Görüş Ötesi (BVR) Hava-Hava Füzesi’ni ateşledi. Fırlatılan milli füze, jet motorlu hedef uçağı tam isabetle vurdu.





ABD, RUSYA VE ÇİN'İ GERİDE BIRAKTIK

Bu testle birlikte milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın havadan havaya taarruz yeteneği de doğrulandı. Türk havacılık tarihinde ilk kez milli bir uçaktan, milli hava-hava füzesi, milli bir radar tarafından güdümlenerek hava hedefine karşı ateşlendi. Böylece havahava görev zincirinin tüm halkaları tamamen milli imkânlarla gerçekleştirildi. Bugüne kadar hiçbir ülke, tamamen insansız bir jet sınıfı savaş uçağıyla, kendi geliştirdiği AESA radar üzerinden görüş ötesi (BVR) hava-hava füzesi angajmanı gerçekleştirememişti. Bu atışla Türkiye bunu yapabilen ilk ülke oldu. ABD’nin XQ-58’i, Avustralya’nın MQ-28’i, Rusya’nın Okhotnik’i ve Çin’in GJ-11’i bile henüz bu aşamaya gelmedi.





GÖRÜLMEDEN GÖRECEK

Tarihi atış testi geleceğin hava muharebe konseptlerinin de nasıl şekilleneceğini gösterdi. Bayraktar TB2 SİHA’ların hava-yer görevlerinde sağladığı oyun değiştirici etki, Bayraktar KIZILELMA ile artık hava-hava görevlerine taşınacak. Mevcut savaş uçaklarına kıyasla çok daha düşük radar izine (RKA) sahip olan Bayraktar KIZILELMA, üzerindeki gelişmiş sensörlerle düşman uçaklarını onlar kendisini fark etmeden çok uzak mesafeden tespit edebiliyor. "Görülmeden gören, vurulmadan vuran" bu yeni konsept sayesinde Bayraktar KIZILELMA, hava muharebelerinde üstünlük sağlayacak bir platform olacak.





Yerli mühimmatlar gücümüze güç kattı

Bayraktar KIZILELMA sahip olduğu kritik görev sistemleriyle de öne çıkıyor. Platforma şimdiye kadar ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA Radarı ve Düşük Görünürlüklü Elektro- Optik Hedefleme Sistemi TOYGUN gibi dünyada sayılı ülkenin üretebildiği ileri teknoloji sistemlerin entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Mühimmat çeşitliliği konusunda da geniş bir yelpazeye sahip olan milli insansız savaş uçağı, yerli olarak üretilen tüm mühimmatları kullanabilecek. Daha önce gerçekleştirilen testlerde TOLUN ve TEBER-82 mühimmatlarıyla hedefleri tam isabetle vuran Bayraktar KIZILELMA, GÖKDOĞAN atışıyla birlikte hava-yer görevlerinin yanı sıra hava-hava görevlerindeki yetkinliğini de kanıtladı.





İnsan faktörü ortadan kaldırıldı

İnsansız hava araçlarında zirveye oynayan Türkiye, bu çalışmaları sayesinde hareket sahasında da güçlü olacak. Riskli görevlerde pilot kaybedilmemesi bu üstünlüğün en önemli ölçüsü olurken, düşman hava savunmalarına önce insansız jetleri sürebilecek. KAAN ve F-16’ların yükünü hafifletmesi açısından önemli olan bu sistem, karadan, denizden, insansız sürü güçleriyle gökyüzünü domine edecek. Uzun menzilli Meteor/ PL-15 muadili füzelerle bölgesel hava üstünlüğünü pekiştirecek. Yüzde 100 yerli mühimmat ile ambargolara da geçit vermemesi en önemli güç unsuru olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre, bu üçlü birleştiğinde Türkiye, gökyüzü üstünlüğünü yerli ve milli olarak sağlayabilen dünya üzerindeki sayılı ülkeden biri haline gelecek.





Bayraktar havadan takip etti

Havacılık tarihimizde yeni bir çağ başlatan bu test, gökyüzünde anbean takip edildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Merzifon’dan kalkan F-16 savaş uçaklarının kokpitinde yer alarak tarihi atışa havadan nezaret etti. TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Kemal Topalömer ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci testi takip eden heyette yer aldı.





Gökyüzünde yeni bir çağ

Başarılı test atışı sonrası açıklamalar peşpeşe geldi.

* Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: Dünyada ilk defa bir insansız savaş uçağı, havadan havaya füzesini radar güdümüyle ateşleyerek bir hava hedefini tam isabetle vurdu. Rabbimize şükürler olsun, dünyada bunu başaran ilk ülke Türkiye oldu! Türk Silahlı Kuvvetleri, dünya tarihine geçti. Yeni nesil havacılık muharebesinin kapıları da aralanmış oldu.

* Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu: Türk Hava Kuvvetleri Komutanı olarak tarihi bir gün yaşadığımızı, ilerde geriye dönüp baktığımızda ne manaya geldiğinin herkes tarafından daha iyi anlaşılacağı bir dönemin kapılarını açtığına inanıyorum.

* Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Dünya ilk kez, bir insansız savaş uçağı, görüş ötesi havadan havaya füze ile hedefini başarıyla vurdu. Milli teknoloji kapasitemiz, hava üstünlüğünün kurallarını yeniden yazan bir seviyede.

* Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: Gökyüzünde yeni bir çağ. İnsansız bir savaş uçağının görüş ötesi angajmanı başarıyla gerçekleştirmesi, sensör füzyonundan uçuş kontrol algoritmalarına, radar teknolojilerinden havahava füzesine uzanan geniş bir mühendislik zincirinin aynı hedefte bütünleştiğini gösteriyor.



