Kızılelma F-16'ya kilit atıp vurdu: Yunan çıldırdı

Önceki gün insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın F-16'yı AESA radarıyla takip ederek simülasyon ortamında GÖKDOĞAN füzesiyle vurması dünyada geniş yankı bulurken, komşuyu da panikletti.





Yunan medyası, 4. nesil bütün uçaklara karşı kesin bir üstünlük kurmaya hazırlanan KIZILELMA'nın GÖKDOĞAN füzesine anlık bilgi ilettiğinden bahsederek hava üstünlüğünü devam ettirmek için İsrail'den kullanılmış F-35 almak için harekete geçilmesi çağrısı yaptı.





Haberlerde, "Ülkemiz hiçbir şartta Türkiye'nin hava üstünlüğü elde etmesine izin vermemeli. Acilen Rafale savaş uçağı edinme konusunu değerlendirmeli, İsrail'den de en az 6 adet F-35 almak için ABD'den onay almalıdır" denildi.





"KIZILELMA, TB3 ve ANKA gibi insansız hava araçlarının geliştirilmesi, İngiltere, Katar ve Umman'dan Eurofighter savaş uçaklarının satın alınması, ABD'den F-35 ve F-16 Viper tedarik girişimi Ege ve Güneydoğu Akdeniz'deki hava dengesini aleyhimize bozmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulunan Yunan basını, KIZILELMA'nın ve GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzelerinin özelliklerine dikkat çekti.





