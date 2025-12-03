Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Guinnes'ten İsrail'e boykot: Başvurusu kabul edilmedi

Guinnes'ten İsrail'e boykot: Başvurusu kabul edilmedi

12:183/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Guinnes Dünya Rekorları, İsrail'i boykot kararı aldı
Guinnes Dünya Rekorları, İsrail'i boykot kararı aldı

Gazze Şeridi'nde 2 yıldır sürdürdüğü soykırımda 20 bini çocuk olmak üzere, 67 bin Filistinliyi katleden İsrail'in "rekor denemesi" için Guinness Rekorları Ofisi'ne yaptığı başvuru iptal edildi.Guinnes Dünya Rekorları'nın (GWR) İsrail'i boykot etme ve ülkeden rekor başvurusu kabul etmeme kararı aldığı öne sürüldü.

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ülkede böbrek bağışını teşvik eden Yaşam Hediyesi (Matnat Chaim) adlı kuruluşun "rekor denemesi" için Guinness Rekorları Ofisi'ne yaptığı başvuru "siyasi nedenlerle" iptal edildi.

Başvuru reddedildi

Kudüs'te 2 bin gönüllü donörü bir araya getirecek etkinliğin Dünya Rekorları Kitabı'na kaydı için yapılan başvuru reddedildi.

Birkaç yıl önce başlayan başvuru süreci çerçevesinde Yaşam Hediyesi'nin Guinness Dünya Rekorları Ofisi'ne yüzlerce dolar ödediği de öne sürüldü.

İngiltere merkezli Guinness Dünya Rekorları Ofisi'den
"Şu an için İsrail'den gelen rekor başvurularını kabul etmedikleri"
yönünde bir e-posta aldığı bildirilen İsrailli kuruluşun, kararın nedenini öğrenmeye çalıştığı bildirildi.

Yaşam Hediyesi Başkanı Rachel Heber ise "Guinness'in tüm tıp dünyasını hayrete düşüren İsrail'in bu başarısını kayda almayı reddetmesi kabul edilemez." ifadesiyle karara tepki gösterdi.

Soykırıma tepki büyüyor

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde soykırıma varan saldırıları nedeniyle İsrail'e karşı uluslararası boykot çağrıları giderek artıyor.

Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail, son iki yılda düzenlediği saldırılarda 70 binden fazla Filsitinliyi öldürürken çoğunluğu kadın ve çocuk, 170 binden fazla kişiyi yaraladı.



#boykot
#Guinnes Dünya Rekorları
#israil
#soykırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullarda ikinci ara tatil takvimi 2025: MEB Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?