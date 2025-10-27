Yeni Şafak
Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı çözüldü: Hayatları boyunca tek bir şeyden uzak durdular

12:2927/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
Kuzey İrlanda’nın Armagh bölgesinde yaşayan Donnelly Ailesi, Guinness Dünya Rekorları’na göre 'dünyanın en yaşlı ailesi' unvanını taşıyor. 13 kardeş 90 yaşını geçti ve toplamda 1.080 yılı geride bıraktı. Ailenin uzun yaşam sırları, araştırmacıları hayrete düşürüyor. Kardeşler uzun ömürlerinin sırrını tek bir alışkanlıktan uzak durmakta buluyor. Ayrıca, her gün düzenli olarak tükettikleri gıda da şaşırtıyor.

Dünyanın en uzun yaşayan ailesi: Donnelly kardeşler! Donnelly Ailesi üzerinde yapılan araştırmalarda, kardeşlerin genetik yapısının sıradan insanlardan farklı olmadığı belirlendi.

Donnelly ailesi, Guinness Dünya Rekorları'na girmelerinin ardından BBC'nin "The World's Oldest Family" adlı belgeseline katıldılar. Bu belgesel, ailenin uzun yaşam sırlarını ve günlük yaşamlarını detaylı bir şekilde ele aldı.

Aile üyeleri, hayatları boyunca yalnızca bir zararlı alışkanlıktan uzak durduklarını vurguladı.

Donnelly Ailesi, hayatları boyunca sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan kaçındıklarını söyledi. Ailenin en büyük üyesi Maureen Donnelly, "Hepimiz 50'li, 60'lı yaşlarımızdaki ve bazılarımız 20'li yaşlarımızdaki kadar sağlıklıyız" dedi.

Her gün sebze çorbası tüketen aile, evlerinin bahçelerindeki elma ağaçlarından çocukluklarından beri elma yemeyi de ihmal etmediklerini söyledi.

#Donnelly Ailesi
#uzun yaşamın sırrı
#hayat
