Guinness Filistin kitabı onayı sunulunca geri çekildi

Guinness, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 7 Ekim’de 4.100 çocuk ve ebeveynle gerçekleştireceği “Çok Sayıda Ebeveynin Çocuğuna Aynı Anda Kitap Okuması” etkinliğini Filistin kitabı onaya sunulunca projeden çekildi. Büyükşehir, etkinliği Guinness olmadan hedefin üzerine geçerek 4 bin 500 çocuk ve 4 bin 500 anne ile birlikte gerçekleştirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında 4 bin 100 ebeveyn ve 4 bin 100 çocuk ile birlikte “Çok Sayıda Ebeveynin Çocuğuna Aynı Anda Kitap Okuması” etkinliği Guinnes rekor denemesi olarak gerçekleştirilmesi planlandı. Ancak Guiness, Filistin kitabı onaya sunulunca projeden çekildi. Buna rağmen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, planlanan sayının da üzerine çıkarak 4 bin 500 anne ve 4 bin 500 çocuk ile rekor kırdı.
BÜYÜKŞEHİR GERİ ADIM ATMADI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan anlamlı etkinlik için Guinness’e 28 Ağustos’ta başvurulmuştu. Başvuru sürecinde tüm aşamaları başarı ile tamamlayan Büyükşehir’e Guinnes yetkilileri tarafından 25 Eylül tarihinde kitap veya tarih değişikliği yapılıp yapılmayacağı soruldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından etkinliğin anlamı ve bütünlüğü açısından herhangi bir değişikliğin uygun olmayacağı belirtilmesinin ardından Guinness projeden çekildi.
GUİNNESS OLMADAN OLUR GAZZESİZ OLMAZ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 28 Ağustos tarihinde Guinness’e “Çok Sayıda Ebeveynin Çocuğuna Aynı Anda Kitap Okuması” etkinliği için başvuruda bulundu. 8 Eylül tarihinde Guinness tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne dönüş sağlandı ve başvuru onaylandığı belirtildi. 17 Eylül tarihinde Guinness tarafından proje yöneticisi atandı. 22 Eylül’de Guinness yetkilileri ile Büyükşehir arasında toplantı yapıldı, girişim için belirlenen Merve Gülcemal’in “Filistin Bizim” kitabı hakkında bilgi metni Guinness ile paylaşıldı. 25 Eylül tarihinde kitabın ‘Global Risk Komitesi’nin incelemesi altında olduğu belirtildi ve bir toplantı talebinde daha bulunuldu. Bu toplantıda ise kitap üzerine belli sorgulamalarda bulunuldu ve kitabın değiştirilip değiştirilmeyeceği bilgisi istendi. Etkinliğin anlam ve bütünlüğü açısından değişikliğin uygun olmayacağı belirtilmesinin ardından Guinness projeden çekildi.
SALON FİLİSTİN İÇİN DOLDU, KİTAPLAR VİCDAN İLE OKUNDU
Büyükşehir, etkinliği Guinness olmadan gerçekleştirdi. Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Kocaeli’nin dört bir tarafından çocuklar anne ve babaları ile katılım sağladı. Kocaeli’de en büyük kapalı spor salonlarından biri olan Recep Topaloğlu, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, dövizler ve balonlar olan vatandaşlar tarafından dolduruldu. ‘Filistin Bizim’ kitabının yazarı Merve Gülcemal’in katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte eller semaya açılarak Gazze halkının özgürlüğü için dua dildi.