15. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açıyor

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kitap fuarı unvanını taşıyan Kocaeli Kitap Fuarı, 2009’dan bu yana edebiyatseverlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor.

KÂĞITTAN DÜNYALARIN KEŞFİ

Her yıl artan ilgiyle büyüyen fuar, sadece kitapların değil; fikirlerin, sözün, kültürel mirasın ve ortak değerlerin buluştuğu benzersiz bir platform sunuyor. 8,4 milyonu aşan toplam ziyaretçi sayısı ile düşünsel zenginliğe katkı sunan bu anlamlı organizasyon, 2025 yılında da çok özel bir tema ve güçlü konuk kadrosuyla kapılarını açmaya hazırlanıyor.

HER YIL ARTAN İLGİ VE KATILIM

2009 yılında 60 bin kişiyle yola çıkan Kitap Fuarı ilk yılında 83 yayınevi, 130 etkinlik ve 58 yazara ev sahipliği yaptı. 2010 yılında onur konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı olurken, 115 yayınevi, 240 etkinlik ve 105 yazarla ziyaretçi sayısı 160 bine ulaştı. 2014 yılında Rasim Özdenören’in onur konuğu olduğu organizasyon; 350 yayınevi, 500 etkinlik, 245 yazar ve 482 bin ziyaretçiyi bir araya getirdi. 2019’da “Roman ve Hikâye” temasıyla Ayşe Kulin’in onurlandırdığı fuar; 490 yayınevi, 800 etkinlik, 378 yazar ve 855 bin 815 ziyaretçiyi kağıdın büyülü dünyasında buluşturdu.

EN YÜKSEK KATILIM GEÇEN YIL OLDU

Son olarak 2024 yılında “Savaşın ve Acının Edebiyatı” temasıyla düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı’na onur konuğu olarak Prof. Dr. Sadettin Ökten katıldı. Fuarda 530 yayınevi, 980 kültürel etkinlik ve 800 yazar yer aldı. Böylece 14. Kocaeli Kitap Fuarı, 1 milyon 23 bin 514 kişilik ziyaretçi sayısıyla bugüne kadarki en yüksek katılımı elde etti.

1050 SÖYLEŞİ, 515 YAYINEVİ

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl 04-12 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Kentin beklediği adeta bir sevda haline gelen fuarda her yıl olduğu gibi edebiyat, tarih, fikir, medya, siyaset ve sanat dünyasının önemli yazarları ağırlanacak. Fuar, Kocaeli Kongre Merkezi ve Otopark alanında kurulan çelik yapı içerisinde düzenlenecek. Açık ve kapalı toplam 28 bin metrekarelik bir alanda kitap dostlarını ağırlayacak olan fuara bu yıl; 515 yayınevi, STK ve sahaf katılacak. Ayrıca 1050 söyleşi-panel ve imza etkinliği gerçekleştirilecek.

YABANCI YAZARLARIN TERCİHİ KİTAP FUARI

Geçen yıl Filistin duyarlılığı uluslararası bir kimliğe kavuşan Kitap Fuarı bu kimliğini 15. yılında daha da ileriye taşıyacak. Bu sene yine sevilen ve birbirinden önemli yabancı yazarlar okurlarıyla buluşacak. Bu kapsamda Muhyiddin Şekur, Thomas Taylor ve SoYoung Park söyleşileriyle Kocaeli Kitap Fuarı’na renk katacak.

YENİ BİR YOLCULUK BAŞLIYOR

Kocaeli Kitap Fuarı, elde ettiği büyük başarıların ardından 2025 yılı için hazırlıklarını tamamladı. Fuar bu yıl, “Anadolu Mayası” temasından yola çıkarak Türk Dünyası’nın köklü birlik ruhunu, ortak değerlerini ve kültürel sürekliliğini merkeze alacak. “Anadolu Mayasının Esası Birliktir” anlayışını temel alan fuarda, gelenekten geleceğe uzanan kültürel süreklilik çok yönlü biçimde ele alınacak.

FUAR ÖNCESİ ETKİNLİKLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin bir yıl boyunca hasretle beklediği bu önemli organizasyon öncesinde, tüm birimlerinin katkılarıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirmeye başladı. Birbirinden önemli kalemler Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphanelerine konuk olarak fuar öncesinde okurlarıyla bir araya geldi. Ayrıca Türkiye’nin en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’da da beyaz sayfalardan beyaz perdeye konseptiyle sinema gösterimi gerçekleştirildi. Fuar öncesi etkinlikler yarın (01 Ekim Çarşamba) kaldığı yerden devam edecek. Milli İrade Meydanı’nda ünlü yazar Cengiz Aytmatov’un aynı adlı kitabından beyaz perdeye uyarlanan “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin gösterimi yapılacak. Gösterim 20.00’de başlayacak.

AZERİN KONSERİ KÖÜ’DE

Bunun yanı sıra Türk Dünyasının önemli sesi Azerin, bu yılki temayı taçlandıracak konseri ile üniversiteli gençlerin yanında olacak. Azerin konseri 02 Ekim Perşembe akşamı 20.00’de Kocaeli Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

KİTAP FUARI, GEBZE’DE DE TANITILACAK

Büyükşehir Belediyesi, kitap fuarı tanıtımlarına yönelik organizasyonlarından birini de Gebze’de gerçekleştirecek. 02 Ekim Perşembe akşamı 20.00’de Gebze Kent Meydanı’nda “Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu” bir konser verecek. Sanatçılar en güzel türkülerini Kitap Fuarı öncesinde Gebzeliler için seslendirecek. Bu etkinliklerin en sevilenlerinden biri ise hiç kuşkusuz artık bir gelenek halini alan “Ağaçlar Kitap Açtı” organizasyonu olacak.

AĞAÇLAR 3 FARKLI ALANDA KİTAP AÇACAK

Söz konusu etkinlik bu yıl 3 farklı alanda yapılacak. Her üç etkinlik de eş zamanlı olarak 03 Ekim Cuma sabahı 07.30’da, İzmit Yürüyüş Yolu, Gebze Kent Meydanı ve Kocaeli Üniversite Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

RESMİ AÇILIŞ PROGRAMI 3 EKİM’DE

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı 03 Ekim Cuma akşamı saat 19.30’da resmi törenle açılacak. Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salon’da “Altaylar’dan Tuna’ya Müzik Birleştirir” başlıklı bir program gerçekleştirilecek. Müziğin birleştirici evrensel dili ile Türk Dünyası’na bağlanacağız. Coşkun Karademir’in müzik direktörlüğünde, Ahmet Yesevî’den başlayan bu yolculuk; Doğu Türkistan’dan Anadolu’ya, Kıbrıs’tan Balkanlara uzanan Türk coğrafyasının türküleri, Türk çalgıları ve geleneksel motif görselleri eşliğinde izleyiciyle buluşacak.

ONUR KONUĞU PROF. DR. KEMAL SAYAR

Kocaeli Kitap Fuarı’nın onur konuğu Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden, kişisel gelişim uzmanı psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar olacak. Sayar, kıymetli fikirlerini söyleşi ile Kocaelililere aktaracak.

TÜRKİYE’NİN EN SEVİLEN KALEMLERİ BU FUARDA

Alanında uzman isimlerin katılacağı birbirinden kıymetli kalemler özel oturumlarda okurlarıyla buluşacak. Bu özel oturumlarda; Türk Dünyasının ortak medeniyeti, tarihi, dili, kültürü, sanatı, aile yapısı, ilim, hikmet ve irfan geleneği gibi temel başlıklar bütün bir bütüncül yaklaşımla ele alınacak. Bu bağlamda Türk edebiyatının tartışmasız yaşayan en önemli üstatlarından ve geçen yılki onur konuğu olan Prof. Dr. Sadettin Ökten, Serdar Tuncer moderatörlüğünde; “Ortak Medeniyetin İzinde” başlıklı söyleşi ile fikirlerini paylaşacak.

BAYÜLGEN’DEN “TÜRKÇEMİZ EVİMİZ” OTURUMU

Türk Tiyatro ve sinemasının sevilen ismi televizyon programcısı Okan Bayülgen de bu yıl uluslararası kitap fuarına konuk olacak. Bayülgen, Orhan Karaağaç moderatörlüğünde “Türkçemiz Evimiz” başlıklı oturumda sevenleriyle bir araya gelecek.

İLBEY ORTAYLI KİTAP FUARI’NDA

TV programlarında severek izlenen tarih içerikli yayınların bir benzeri 15. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı’nda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Milli Savunma Rektörü ve tarihçi-yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Pelin Çift ile birlikte “Zamanın İzinde: Türklerin Ortak Tarihi” konulu televizyon programı tadında bir söyleşi gerçekleştirecek. Tarihi sevdiren İlber Ortaylı her yıl olduğu gibi bu yıl da Kitap Fuarı’nda olacak. TV programcısı Cansu Canan Özgen ile birlikte “Türk coğrafyasının hafızası: Kültür, Kimlik ve Gelecek” konulu bir söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşiye özellikle gençlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

ÖZEL SÖYLEŞİLERE ÜNLÜ KONUKLAR

Uluslararası bir kimliği olan Kitap Fuarı bu özelliğini özel söyleşilere de yansıtacak. TV programcısı Mehmet Akif Ersoy ve Nedret Arsel, “Savaşın gölgesinde hafızayı korumak: Filistin, Bosna, Suriye” konusu ile acı ve zulmün gölgesinde yaşayan halkları mercek altına alacak ve yaşanan zulmü bir kez daha gözler önüne serecek.

ÖZEL OTURUMLAR İLGİ GÖRECEK

“Seyyahların dilinden bir milletin yol haritası” ile rotasız seyyah;

“Buharadan Anadolu’ya İrfan Çizgimiz” ile Mahmut Erol Kılıç, “Balkanlar’da medeniyetin inşa dili: Mimari, Edebiyat, İrfan” ile Ahmet Murat Özel, “Birliğin temeli: Türk dünyasında aile yapısı ve kültürel süreklilik” ile Dilek Cesur, “Mimarlık, estetik ve anlam: Türk dünyasının mekan anlayışı” ile Celalettin çelik ve Savaş Barkçin, Anadolu’nun irfanı, çağın bilgesi: Alev Alatlı” konusu ile Ayşe Böhürler ve Süleyman Beyfi Öğün’ün katılacağı özel oturumlar geçekleştirilecek.

4 BİN 100 KİŞİ İLE KİTAP OKUMA REKORU DENENECEK

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Guinnes Dünya Rekorları kategorisinde yer alan “En Çok Ebeveynin Aynı Anda Çocuğuna Kitap Okuması Rekoru” denemesi gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi,

7 Ekim’in İsrail’in Gazze’ye yönelik işgalinin sene-i devriyesi olması sebebiyle bu önemli projeyi çocukların acımasızca öldürüldüğü güne getirerek, dikkatleri Filistin’deki mezalime çekmek istedi. Bu denemede Merve Gülcemal’in “Filistin Bizim” kitabı okunacak. 4 bin 100 ebeveynin çocuklarıyla katılacağı rekor denemesinde, 2023 yılında Hindistan’da 3.066 kişi ile kırılan rekorun aşılması ve yenilenmesi hedefleniyor.

ALAN ETKİNLİKLERİ

Kitap Fuarı içinde bu yılki temaya uygun olarak 9 gün boyunca birbirinden farklı alan etkinlikleri düzenlenecek. “Destanlardan Sahneye Çocuk Tiyatrosu”, “Masal Dinletileri”, “Yarışmalar”, gerçekleştirilecek. Bununla birlikte Kahoot, Atasözünü tamamla, Kelimelerin İzinde ve Deyim Bulmaca gibi yarışmalar düzenlenecek. Etkinlikler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

SEÇKİN ESERLER KOCAELİLİLERLE BULUŞACAK

Yine alan etkinlikleri içinde “Beyaz Sayfadan Beyaz Perdeye” başlıklı film gösterimleri yer alacak. Türk ve Dünya edebiyatından sinemaya uyarlanmış, tematik çeşitlilik sunan seçkin eserler, Kocaeli Kongre Merkezi açık alanda Kocaelililerle buluşacak. Bu kapsamda 4 Ekim Cumartesi günü “Hababam Sınıfı”, 5 Ekim Pazar günü “Ölü Ozanlar Derneği”, 8 Ekim Çarşamba günü “3 İdiots”, 10 Ekim Cuma günü “Hababam Sınıfı Uyanıyor”, 11 Ekim Cumartesi günü ise “Yeşil Yol” filminin gösterimi yapılacak. Tüm gösterimler saat 20.00’de başlayacak.

BÜYÜKŞEHİR’İN 4 ADET YAYINININ LANSMANI YAPILACAK

Bu önemli organizasyonda Büyükşehir Belediyesi’nin 4 kitabının lansmanı yapılacak.

1-YAKUT STEPLERİNDEN ADRİYATİK’E TÜRKÇE’NİN ANLAMI

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören özel edisyon kitabının ardından bu yıl da İsmail Kılıçarslan, Yusuf Genç ve Sadettin Acar, dilimizin gücünü ve Türk dünyasındaki birleştirici rolünü vurgulayan yeni bir eser hazırlıyor. Yaklaşık 250 sayfadan oluşacak “Yakut Steplerinden Adriyatik’e Türkçe’nin anlamı” Türkçe’nin tarihsel yolculuğunu, ortak kültürel hafızamızı ve geleceğe dair dil vizyonumuzu ele alıyor.

2-SÖĞÜT’TEN BABADAĞ’A AKÇA KOCA’NIN İZİNDE

Kocaeli’nin yazarlarından Fehmi Demir’in roman çalışmasında, Kocaeli hafızasında “kurucu lider” olarak anılan Akçakoca’nın Söğüt’ten Babadağ’a uzanan yolculuğu ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır.

3-ÖZEL BİR KENT VE SANAT KİTABI KOCAELİ ŞEHRENGİZİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları olarak sunulacak olan kitap çalışması; Kocaeli’nin tarihini, doğasını, kültürel ve turistik değerlerini konu alan kurgusal bir formatta hazırlanmıştır. Hayal ile gerçeğin harmanlandığı eserde, Akın Ekici’nin eserlerinin yorumlanmasına ve Kocaeli fotoğraflarına geniş yer verilmiştir.

4-AKÇAKOCA /RÜZGÂRLA KONUŞAN ÇOCUK-GÜLNUR ÇELİK

Çalışma, tarihî hikâyeler ve değerler eğitimi dikkate alınarak hazırlanacak resimli bir çizgi roman projesidir. Türk masalları ve motifleri merkeze alınacak, 64 sayfa çocuklara yönelik eğitici ve görsel açıdan zengin bir içerik oluşturulacaktır. Büyükşehir Belediyesi’nin daha önceki yıllarda yaptığı tarih sempozyumlarından hareket ederek ortaya çıkan bilgiyi, çocuklara aktarmak amacıyla, söz konusu serinin ilk çalışması gerçekleştirilmiş oldu. Bundan sonra Kocaeli’nin kahramanları ve değerlerini çocuklara öğretmek amaçlı serinin devamı gelecek. Bu kapsamda çizgi film çalışması da planlanmaktadır.

KİTAP FUARI’NA KOLAY ULAŞIM

Vatandaşların Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek Kitap Fuarı’na sorunsuz ulaşabilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli planlamalar hayata geçirilecek. Kocaeli Kongre Merkezi karşısında kalan alanda metro çalışması olduğundan dolayı araç park etmek mümkün olmayacak. Büyükşehir Belediyesi’nin arkasındaki otopark alanı ve Eski İnterteks otopark alanından olmak üzere 2 farklı noktadan ring seferleri düzenlenecek. Özellikle hafta sonu trafik yoğunluğu da dikkate alınarak, vatandaşların araçlarını bu otoparklara park ederek ring servisleri veya tramvayı tercih etmeleri tavsiye ediliyor. Bunun yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan okullardan öğrenciler çin özel otobüs seferleri gerçekleştirilecek. Kocaeli Üniversitesi’ndeki üniversite öğrencileri içinde ayrıca seferler yapılacak.

ÖZEL BİREYLER, ENGELSİZ TAKSİ, ENGELSİZ SANAT

Her zaman olduğu gibi özel bireylerin ulaşım talepleri ön planda olacak. Vatandaşların ulaşım taleplerini Alo 153’e iletebilecek. Engelsiz Taksi birimi iş birliğiyle vatandaşlarımızın ulaşımı gerçekleştirilecek. Bu arada özel birey vatandaşların fuar alanı içindeki ziyaretlerine kolaylık sağlamak amacıyla “Engelsiz Stant” kurulacak. Vatandaşları bu stant aracılığıyla özel bireyler için yazılan tüm yayınlara tek bir stanttan kolaylıkla ulaşabilecek.

HER ÇOCUK BİR FİDAN

Öte yandan bilindiği gibi geçtiğimiz yaz orman yangınlarıyla ciğerlerimiz yandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliği ile bu konudaki duyarlılığımız Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda ortaya koyulacak. Kocaeli Kitap Fuarı, “Her Çocuk Bir Fidan” başlıklı sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde, katılımcıların fidan bağışıyla yanan ormanlarımızın yeniden yeşertilmesine katkı sağlayacak.



