Kocaeli için tarihi gün: Dev köstebekler tünel açmaya başladı

Sayın Bakanımıza da bir kez daha arz ettik. Onun da yakın zamanda devreye alınması ile birlikte Kocaeli toplu taşıma sistemi hem hızlı, hem güvenli hem de entegre bir toplu taşıma sistemine doğru gidiyor. İnanılmaz bir şey yapılıyor burada aslında. Çok zorlu koşullarda, çok zor şartlarda çalışmalar yapılıyor. Ben hem Bakanlık yetkililerine hem de müteahhit personellerine çok teşekkür ediyorum. Zorlu şartlarda büyük emek veriyorlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na bu proje için kentimiz adına teşekkür ediyorum. Kazasız belasız hızlı bir şekilde projenin hayata alınması, Kocaeli için büyük bir yaşam kaynağı olacak."