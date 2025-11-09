Yeni Şafak
Toplam 37 resmi dille 'en fazla resmi dile sahip ülke' ünvanıyla Guinnes Dünya Rekorları'na giren ülke hangisidir?

Bu akşam ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasındaki bir soru kafalarda soru işareti oluşturdu. Yarışmacıya yöneltilen "Toplam 37 resmi dille en fazla resmi dile sahip ülke ünvanıyla Guinnes Dünya Rekorları'na giren ülke hangisidir?" sorusunun doğru yanıtı ise açıklandı. İşte 200 bin TL değerindeki milyoner sorusunun yanıtı.

SORU: Toplam 37 resmi dille en fazla resmi dile sahip ülke ünvanıyla Guinnes Dünya Rekorları'na giren ülke hangisidir?

DOĞRU CEVAP: D: Bolivya

A: Güney Afrika

B: Hindistan

C: Endonezya

D: Bolivya

En çok dile sahip ülke, 9 Haziran 2022'de doğrulandığı üzere 37 resmi dile sahip Bolivya'dır. Bolivya'nın 2009 Anayasasına göre, resmi diller İspanyolcadır ve Aymara, Araona, Baure, Bésiro, Canichana, Cavineño, Cayubaba, Chácobo, Chimán, Ese Ejja, Guaraní, Guarasu'we, Guarayu, Itonama, Leco, Machajuyai-kallawaya, Machineri, Maropa olan ulusun ve yerli halkların tüm dilleri, Mojeño-Trinitario, Mojeño-Ignaciano, Moré, Mosetén, Movima, Pacaa, Puquina, Quechua, Sirionó, Tacana, Tapiete, Toromona, Uru-Chipaya, Weenhayek, Yaminawa, Yuki, Yuracaré ve Zamuco.

