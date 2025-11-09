Toplam 37 resmi dille 'en fazla resmi dile sahip ülke' ünvanıyla Guinnes Dünya Rekorları'na giren ülke hangisidir?

En çok dile sahip ülke, 9 Haziran 2022'de doğrulandığı üzere 37 resmi dile sahip Bolivya'dır. Bolivya'nın 2009 Anayasasına göre, resmi diller İspanyolcadır ve Aymara, Araona, Baure, Bésiro, Canichana, Cavineño, Cayubaba, Chácobo, Chimán, Ese Ejja, Guaraní, Guarasu'we, Guarayu, Itonama, Leco, Machajuyai-kallawaya, Machineri, Maropa olan ulusun ve yerli halkların tüm dilleri, Mojeño-Trinitario, Mojeño-Ignaciano, Moré, Mosetén, Movima, Pacaa, Puquina, Quechua, Sirionó, Tacana, Tapiete, Toromona, Uru-Chipaya, Weenhayek, Yaminawa, Yuki, Yuracaré ve Zamuco.