Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

17:2617/12/2025, Çarşamba
DHA
İstihbarat ve KOM şubeleri ekipleri, kent genelinde FETÖ'ye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Erzurum'da hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM birimlerimizce Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY) suçu kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Emniyet müdürlüğünce yapılan açıklamada, tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.




