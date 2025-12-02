ASGARİ ÜCRET YÜZDE 10, 20, 30, 40 ARTARSA NE KADAR OLUR?

Mevcut net asgari ücret 22.104 TL düzeyinde olduğu durumda, olası zam oranlarına göre ücretler şu şekilde değişebilir:

%10 zam ile net ücret yaklaşık 24.300 TL civarına çıkar.

%20 zam ile net ücret yaklaşık 26.500 TL olur.

%30 zam ile net ücret yaklaşık 28.700 TL seviyesine ulaşır.

%40 zam ile net ücret yaklaşık 31.000 TL bandına yükselmiş olur.

Bu öngörüler, vergi, prim ve kesinti oranlarının sabit kaldığı varsayımıyla yapılmıştır; gerçek rakamlar bu parametrelere göre fark gösterebilir.




















