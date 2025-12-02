OKULLARDA ARA TATİL TAKVİMİ: 15 tatil ne zaman başlayacak?

2025-2026 MEB çalışma takvimi, öğrenciler ve velilerin en çok merak ettiği başlıklar arasında yer almaya devam ediyor. Kasım ayında ilk ara tatilin tamamlanmasının ardından gözler Mart ayında uygulanacak ikinci ara tatile çevrildi. Öte yandan Bakan Yusuf Tekin’in ara tatile ilişkin “Kaldırılabilir” açıklaması, sistemde değişiklik olup olmayacağı yönündeki soru işaretlerini artırdı. Ara tatil düzenlemesi devam edecek mi?

ARA TATİL KALKACAK MI, BİTİYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber ekranlarında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

Türkiye'de toplam iş günü sayısı itibari ile genel ortalamanın çok altında değil. Ama çok daha fazla ders günü olan ülkeler var. Her bir tatilden sonra çocukların tekrar sürece adapte olmaları, tekrar eğitim öğretim ortamına ısınmaları ciddi bir şekilde vakit alıyor. Bu sadece bizim ülkemizde değil dünyanın her tarafında tartışılıyor. Bu konuda yaptığımız araştırmalarda bu ara tatillerin ardından okullarda adaptasyon sürecine dair, öğrenme süreçlerinin kesintiye uğradığına dair birçok eleştiri var. Her ülke kendi koşullarına göre tedbirlerini almış durumda. Temel eğitim çağındaki öğrencilerin öğrenme kayıplarının olduğuna dair eleştiriler var. Henüz karar vermedik ama ara tatil kaldırılabilir.

BAKAN TEKİN DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Mardin programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ara tatillerle ilgili öğrencilerin tatil dönüşü adaptasyon sorununa dikkat çeken Tekin, önümüzdeki yıl bu uygulamanın kaldırılmasının değerlendirildiğini söyledi ve “Bu konuda velilerden çok talep var. Özellikle çalışan anne ve babaların sorun yaşadıklarını biliyoruz. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz ara tatil sonrası ‘çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor’ diyor. Bu konuda 2 yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz” dedi.

BAYRAM TATİLİ DE EKLENİNCE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatilleri eğitimin verimliliğine etkisinin tartışmalı hale geldiği düşüncesiyle masaya yatırmış olmalı. Türkiye’de MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ders yılının 180 iş gününden az olmaması gerekiyor. Ancak uzun dini bayramlar, resmi bayramlar, kar yağışı, deprem, sel gibi nedenlerle eğitim hep kesintiye uğruyor ve bu 180 gün pek tutturulamıyor. Diğer yandan eğitimciler, uzun yaz tatilinin öğrencilerde öğrenme kayıplarına yol açtığını da sık sık dile getirmişti.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN, BAYRAM TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?

İkinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

Hafta sonu tatili ile birlikte 22 Mart Pazar güne kadar tatil olacak. 2026 Ramazan Bayramı da 20-22 Mart'a denk geldiği için ikinci ara tatil ile birleşecek.

MEB TATİL TAKVİMİ 2025-2026

MEB 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci Ara tatil (Kasım ara tatili):10-14 Kasım 2025

İkinci ara tatil:16-20 Mart 2025

Yarıyıl tatili:19-30 Ocak 2025