Borsa İstanbul'da Avrupa Holding Yatırım AŞ hisselerinde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla, eski milli futbolcu Gökhan Gönül dahil birçok kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli olarak Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş illerinde yürütülen çalışmalar sonucunda, toplam 25 kişinin manipülatif eylemlerde bulunduğu belirlendi.

Aref Ghafourı neden gözaltına alındı?

Soruşturma kapsamında aralarında eski milli futbolcu Gökhan Gönül ve ünlü illüzyonist Aref Ghafourı'nın bulunduğu 12 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi. Samsunspor, Balıkesirspor, Gençlerbirliği, Adana Demirspor, Eyüpspor gibi takımlarda forma giyen eski kaleci Emrullah Şalk da borsa manipülasyonu operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler şu şekilde;

-Aref Ghafourı -Gökhan Gönül -Emrullah Şalk -Bedri Erdoğan -Cemal Çetinkaya -Furkan Koçak -Alper Atalay -İlker İlhan -Muhammet Erdoğan -Murat Ağcabağ -Murat Güler -Akif Koç