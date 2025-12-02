Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İllüzyonist Aref Ghafourı neden gözaltına alındı?

İllüzyonist Aref Ghafourı neden gözaltına alındı?

11:472/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
İllüzyonist Aref Ghafourı
İllüzyonist Aref Ghafourı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında eski milli futbolcu Gökhan Gönül ve ünlü illüzyonist Aref Ghafourı'nın bulunduğu 12 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi. İşte hakkında gözaltı kararı verilen isimler.

Borsa İstanbul'da Avrupa Holding Yatırım AŞ hisselerinde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla, eski milli futbolcu Gökhan Gönül dahil birçok kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli olarak Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş illerinde yürütülen çalışmalar sonucunda, toplam 25 kişinin manipülatif eylemlerde bulunduğu belirlendi.

Aref Ghafourı neden gözaltına alındı?

Soruşturma kapsamında aralarında eski milli futbolcu Gökhan Gönül ve ünlü illüzyonist Aref Ghafourı'nın bulunduğu 12 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi. Samsunspor, Balıkesirspor, Gençlerbirliği, Adana Demirspor, Eyüpspor gibi takımlarda forma giyen eski kaleci Emrullah Şalk da borsa manipülasyonu operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler şu şekilde;

  1. -Aref Ghafourı
  2. -Gökhan Gönül
  3. -Emrullah Şalk
  4. -Bedri Erdoğan
  5. -Cemal Çetinkaya
  6. -Furkan Koçak
  7. -Alper Atalay
  8. -İlker İlhan
  9. -Muhammet Erdoğan
  10. -Murat Ağcabağ
  11. -Murat Güler
  12. -Akif Koç

Ayrıca, 6 şüpheli hakkında ise yakalama, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

#Aref Ghafourı
#İllüzyonist Aref Ghafourı
#Gökhan Gönül
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA GELİŞMELER: 11. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek, onaylandı mı? Genel af ve kovid düzenlemesi