PayBull’a yasadışı bahis operasyonu

PayBull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkililerine yönelik yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) denetimleri ve MASAK analiz raporlarında tespit edilen yasa dışı bahis kaynaklı para akışları üzerine geniş kapsamlı tahkikat başlatıldığını duyurdu.





9 ŞEHİRDE OPERASYON

İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’de gerçekleştirilen operasyonda adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Soruşturma kapsamında, suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen mal varlıkları ile PayBull AŞ ve Lezzona Gıda AŞ’ye, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el konuldu.





CEO’NUN DA DİPLOMASI İPTAL EDİLMİŞ

Dün sabah saatlerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan isimler arasında olduğu iddia edilen PayBull CEO’su Ahmet Selim Güsar da yer aldı. Güsar’ın adının daha önce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte “diploması iptal edilen 28 kişi” listesinde bulunduğu ortaya çıktı.





FAALİYET İZNİ KALDIRILMIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), PayBull’un faaliyet izinlerini temmuz ayında iptal etmiş, karar Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Kararda, PayBull’un 6493 sayılı Kanun’un 16/1-b ve 19/1 maddeleri gereğince ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izinlerinin kaldırıldığı belirtilmişti. Başsavcılık, delillerin korunması ve soruşturmanın selameti için el koyma tedbirlerinin devam ettiğini, gözaltındaki şüpheliler hakkında işlemlerin sürdüğünü bildirdi.





Tuttur.com’a soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanal ortam bayilik sözleşmesi ve buna bağlı lisansların iptali nedeniyle artık faaliyet göstermeyen "tuttur.com" isimli siteye kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddiasına ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “İddialar kapsamında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan hakimlik kararı doğrultusunda, 'www.tuttur.com' şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır."



