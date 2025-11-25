Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sosyal medyada uygunsuz paylaşımlara yönelik operasyon: 14 şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medyada uygunsuz paylaşımlara yönelik operasyon: 14 şüpheli gözaltına alındı

12:3225/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Sosyal medyada hakaret, taciz ve tehdit içerikli paylaşım yaptıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı
Sosyal medyada hakaret, taciz ve tehdit içerikli paylaşım yaptıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı

Ankara merkezli düzenlenen operasyonda, Telegram'daki 'C7K' isimli grup üzerinden şehitler, gaziler, kamu görevlileri ve 18 yaşından küçük çocuklara yönelik tehdit, taciz ve aşağılama içerikli paylaşımlar yaptığı, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirip yaydığı iddiasıyla tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Telegram uygulamasındaki "C7K" adlı grup/kanalda bazı kişilerin, başta şehitler, gaziler ve aile yakınları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, yargı mensuplarına, üst düzey kamu yöneticilerine ve kolluk kuvvetlerine yönelik tehdit ve aşağılama içerikli mesajlar paylaştıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca kamuoyu tarafından bilinen hayatını kaybetmiş vatandaşların ailelerine ve dini/manevi değerlere hakaretlerde bulunduğu ve 18 yaşından küçük çocuklara yönelik uygunsuz paylaşımlar yaptığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

9'u suça sürüklenen çocuk 14 şüpheli yakalandı

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ya da ele geçirme", "bilişim sistemine girme", "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" ve "7545 sayılı siber güvenlik kanununa muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 9'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere 14 şüpheli yakalandı.

Aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.




#Telegram uygulaması
#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#gözaltı
#hakaret
#kamu görevlileri
#taciz ve tehdit
#gazi
#şehit
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Spotify Wrapped özet yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? 2025 Spotify yıllık özeti, yılın en çok dinlenen müzikleri