Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
35 ilde siber suç çetelerine darbe: 117 tutuklama

35 ilde siber suç çetelerine darbe: 117 tutuklama

12:0225/11/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
35 ilde siber suç operasyonu
35 ilde siber suç operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 35 il merkezli operasyonlarda 354 şüphelinin yakalandığını, 117'sinin tutuklandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MASAK koordinesinde düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı.

'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik son 10 gündür 35 il merkezli süren operasyonlarda 354 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 117'si tutuklandı, 93'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'Kiralık bungalov, konut satışı, düşük faizli kredi' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları ve post tefeciliği yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu yaklaşık 1 milyar 52 milyon TL değerinde 16 şirket, 13 konut, 37 araç, 8 motosiklet, 14 mesken, 7 dükkan, 13 arsa/tarla, 447 banka hesabı ile ziynet eşyalarına el konuldu.

İstanbul merkezli siber suç operasyonlarında 75 gözaltı

Bu sabah İstanbul merkezli 15 ilde yapılan siber suç operasyonunda 75 şüpheli yakaladı. Şüphelilerin, yüksek kazanç vaadiyle iletişime geçtikleri vatandaşları kendi oluşturdukları mesajlaşma gruplarına yönlendirdikleri, birçok paravan şirket ve kişi hesabına 'yatırım' adı altında para transferi yaptırdıkları, para çekmek isteyen vatandaşlardan 'sigorta, vergi, komisyon' bahanesiyle yeni ödemeler talep ettikleri ve bu şekilde elde ettikleri haksız kazancı kripto para borsalarına aktararak izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.







#siber suçlar
#İçişleri Bakanı
#Ali Yerlikaya
#MASAK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut kiraya verilebilecek mi? TOKİ evleri ödeme bitene kadar kiralama yasak mı?