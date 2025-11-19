Başkentte 'siber dolandırıcılık' suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Adli İşlemler Büro Amirliği Ekipleri, "siber dolandırıcılık" suçu işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

S.Ç'nin firari hükümlü olduğu, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 42 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.