Numaranız o listeye düştü mü? WhatsApp kullananlar dikkat: Büyük güvenlik açığı sonrası Meta'dan açıklama geldi

Yasaklı ülkelerde bile milyonlarca kullanıcı var





Araştırma, WhatsApp'ın resmi olarak yasaklı olduğu Çin, İran ve Myanmar gibi ülkelerde bile milyonlarca aktif numaranın bulunduğunu ortaya koydu. Ayrıca 2021'de yaşanan Facebook sızıntısındaki 500 milyon numaranın yarısının hala WhatsApp'ta aktif olduğu belirlendi. Bu durum, eski sızıntıların güncel riskler yaratmaya devam ettiğini gösteriyor.



