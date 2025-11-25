Yeni Şafak
Muğla'da tefeci operasyonu: 4 gözaltı

Muğla'da tefeci operasyonu: 4 gözaltı

17:3125/11/2025, Salı
DHA
Ortaca ilçesinde yüksek faizle para verip, vatandaşları borçlandırmak suretiyle tefecilik yaptığı öne sürülen 4 kişi, gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca'da tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Yüksek faizle para vererek vatandaşları borçlandırdığı öne sürülen 4 şüphelinin önceden belirlenen adreslerine bugün operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda; 29 senet, 2 boş senet karnesi, 2 araç rehin sözleşmesi, 2 tapu, 12 vekaletname, 3 muvafakatname, 1 çek defteri, 16 tarihi sikke, 115 mermi, 1 tabanca şarjörü ve 1 bıçak ele geçirildi. 4 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

