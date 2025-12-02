Yeni Şafak
KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI 2025 AÇIKLAMASI: Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

10:562/12/2025, Salı
Kasım ayının sona ermesiyle birlikte gözler yeniden enflasyon rakamlarına çevrildi. Ekonomiyi yakından takip eden milyonlarca kişi, TÜİK’in açıklayacağı aylık TÜFE verisinin ne zaman duyurulacağını merak ediyor. “Kasım enflasyonu bugün mü, yarın mı belli olacak?” sorusu araştırılırken, piyasa beklentileri de şekillenmeye başladı. İşte 2025 Kasım enflasyonuna ilişkin öne çıkan tahminler…

Enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih, kasım ayının sona ermesiyle birlikte ekonomi gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Tüketici fiyatlarındaki aylık değişimi gösteren TÜİK verisi için geri sayım devam ederken, “Kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak?” sorusu sıkça soruluyor. Ekonomistler ise bu ayın beklentilerine dair dikkat çeken öngörüler paylaşıyor. Peki kasım ayı enflasyonu için tahminler ne yönde?

KASIM ENFLASYONU AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım enflasyonu henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin aylık veriler 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

KASIM ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye çıktı.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,26'dan yüzde 23,49'a, 24 ay sonrası için de yüzde 17,36'dan yüzde 17,69'a yükseldi.

#enflasyon
#Kasım Ayı Enflasyon
#Enflasyon rakamları
