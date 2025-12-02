KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI 2025 AÇIKLAMASI: Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

KASIM ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye çıktı.