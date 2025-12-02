TOKİ 500 bin sosyal konut kura sonuçları ve teslim tarihleri: TOKİ konutları kura çekilişi ne zaman?

Türkiye’nin en büyük sosyal konut adımı olarak duyurulan Ev Sahibi Türkiye projesine başvurular yoğun şekilde sürüyor. 500 bin konutluk dev projeye milyonlarca vatandaş başvuru yaparken, gözler şimdi kura takvimi ile sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Dar ve orta gelir grubuna uygun ödeme avantajları sunan proje, kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor. Peki TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ev Sahibi Türkiye projesi, sosyal konut alanında bugüne kadarki en geniş kapsamlı adım olarak dikkat çekiyor. 500 bin konut için başvuru süreci sürerken, vatandaşlar kura çekiminin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Uygun ödeme planlarıyla dar ve orta gelirliye umut olan projede, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları ne zaman duyurulacak?
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?
TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi kapsamında yürütülen başvuru sürecine ilişkin takvim belli oldu. 10 Kasım 2025'te başlayan başvurular, belirlenen tarihlerde sona erecek.
Henüz işlemlerini tamamlamayan adayların, sürecin kapanış tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.
E-Devlet üzerinden başvuru son günü: 18 Aralık 2025
Banka şubelerinden başvuru son günü: 19 Aralık 2025
TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.
TOKİ kura sonuçları, tüm kuraların tamamlanmasının ardından toplu bir tarihte değil, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak ilan edilmeye başlayacak.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekiminin ardından gözler e-devlet ekranına ve TOKİ resmi intrernet sitesine ve sosyal medya hesaplarına dönecek. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.