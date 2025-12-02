TOKİ 500 bin sosyal konut kura sonuçları ve teslim tarihleri: TOKİ konutları kura çekilişi ne zaman?

Ev Sahibi Türkiye projesi, sosyal konut alanında bugüne kadarki en geniş kapsamlı adım olarak dikkat çekiyor. 500 bin konut için başvuru süreci sürerken, vatandaşlar kura çekiminin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Uygun ödeme planlarıyla dar ve orta gelirliye umut olan projede, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları ne zaman duyurulacak?