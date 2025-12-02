İstanbul'da doğal gaz tesisinde yangın: Bölge tahliye edildi

İstanbul Valiliği, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını açıkladı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak incelemeler sonrasında netlik kazanacağı ifade edildi. Bölgedeki yoğun çalışma devam ederken, kamuoyunun resmi açıklamalar üzerinden bilgilendirilmesi istendi.

"02.12.2025 Salı Günü saat 14.30 sıralarında Silivri’de bulunan BOTAŞ tesislerinde, sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştır. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir."