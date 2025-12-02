Yeni Şafak
İstanbul'da doğal gaz tesisinde yangın: Bölge tahliye edildi

15:212/12/2025, Salı
DHA
İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi: Silivri doğal gaz tesisinde yangın
Silivri’de BOTAŞ tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bölgede büyük hareketliliğe neden oldu. Yangın ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibinin hızla tesislere sevk edildiği öğrenildi. Güvenlik gerekçesiyle tesislerin tamamen boşaltıldığı bildirildi.

Silivri Botaş tesislerinde yangın ihbarı üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.


Yangın nedeniyle tesislerin boşaltıldığı öğrenildi.


İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA


İstanbul Valiliği, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını açıkladı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak incelemeler sonrasında netlik kazanacağı ifade edildi. Bölgedeki yoğun çalışma devam ederken, kamuoyunun resmi açıklamalar üzerinden bilgilendirilmesi istendi.


İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"02.12.2025 Salı Günü saat 14.30 sıralarında Silivri’de bulunan BOTAŞ tesislerinde, sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştır. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir."



#Silivri
#Doğal gaz tesisi
#yangın
