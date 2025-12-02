Aras Kargo, hafta sonu başlayan ve 1 Aralık sabahı duyurduğu siber saldırı nedeniyle Türkiye genelinde kargo kabulü ve teslimatını geçici olarak durdurulmuştu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre; siber saldırı sonrası durum kısmen kontrol altına alındı. Peki Aras Kargo şubelerinde işlem yapılıyor mu, kargo dağıtımı başladı mı?
Aras Kargo, hafta sonu başlayan ve 1 Aralık sabahı duyurduğu siber saldırı nedeniyle Türkiye genelinde kargo kabulü ve teslimatını geçici olarak durdurdu. 1 Aralık 2025 saat 17.30 itibarıyla şubelerde kargo kabul ve teslim işlemlerinin yeniden başladığına dair bilgilendirme yapıldı. Peki Aras Kargo şubelerinde işlem yapılıyor mu, kargo dağıtımı başladı mı?
Aras Kargo siber saldırıya mı uğradı?
Aras Kargo siber saldırıya uğradığını doğruladı. Sosyal medya ve internet üzerindeki "hacklenme" iddiaları üzerine şirket sessizliğini bozdu. 30 Kasım 2025 tarihinde şirketin sunucularına yönelik kapsamlı bir siber saldırı gerçekleştirildiği açıklandı. Siber güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile saldırının etkilerinin sınırlandırılmaya çalışıldığı, ancak sürecin veri akışını etkilediği belirtildi.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre; siber saldırı sonrası durum kısmen kontrol altına alındı. Şubelerde İşlem Yapılıyor mu?: Evet. Şirket, şubelerde kargo kabul ve teslim işlemlerinin yeniden başladığını duyurdu. İyileştirme çalışmaları halen devam ediyor. Bu süreçte operasyonlarda ve veri akışında (kargo takip ekranları, mobil uygulama vb.) geçici kesintiler yaşanabileceği dile getirildi.
Aras Kargo’daki siber saldırı düzeldi mi?
Aras Kargo, müşterilerini bilgilendirmek amacıyla resmi bir duyuru yayımladı. İşte Aras Kargo tarafından yapılan o açıklama:
"Değerli Müşterilerimiz,
30 Kasım 2025 tarihinde sunucularımız bir siber saldırının hedefi olmuştur. Siber güvenlik ekiplerimizin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde durum kısmen kontrol altına alınmış olup, iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
Memnuniyetle belirtmek isteriz ki, şubelerimizde kargo kabul ve teslim işlemleri yeniden başlamıştır.
Ancak bu geçiş sürecinde, operasyonlarımızda ve veri akışında geçici kesintiler yaşanabileceğini önemle belirtmek isteriz. Tüm hizmetlerimizi en hızlı ve güvenli şekilde eski haline getirebilmek için ekiplerimiz aralıksız çalışmaktadır. Anlayışınız ve güveniniz için içtenlikle teşekkür ederiz."