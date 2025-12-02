Aras Kargo’daki siber saldırı düzeldi mi?

Aras Kargo, müşterilerini bilgilendirmek amacıyla resmi bir duyuru yayımladı. İşte Aras Kargo tarafından yapılan o açıklama:

"Değerli Müşterilerimiz,

30 Kasım 2025 tarihinde sunucularımız bir siber saldırının hedefi olmuştur. Siber güvenlik ekiplerimizin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde durum kısmen kontrol altına alınmış olup, iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

Memnuniyetle belirtmek isteriz ki, şubelerimizde kargo kabul ve teslim işlemleri yeniden başlamıştır.

Ancak bu geçiş sürecinde, operasyonlarımızda ve veri akışında geçici kesintiler yaşanabileceğini önemle belirtmek isteriz. Tüm hizmetlerimizi en hızlı ve güvenli şekilde eski haline getirebilmek için ekiplerimiz aralıksız çalışmaktadır. Anlayışınız ve güveniniz için içtenlikle teşekkür ederiz."