X Twitter çöktü mü? Twitter neden yavaşladı? X’e erişim sorunu 1 Aralık’ta yeniden gündemde! İşte son durum

X'e giriş yapmakta zorlanan kullanıcılar “Twitter çöktü mü?” sorusuna yanıt arıyor. Akış yenilenmemesi, DM hataları ve bildirim gecikmeleri son saatlerde artmış durumda. Platformdan ise henüz resmi açıklama gelmedi.





X'te (Twitter) erişim sorunu: Kullanıcı şikâyetleri arttı

1 Aralık Pazartesi akşam saatlerinde birçok kullanıcı, sosyal medya platformu X’e erişimde çeşitli problemler yaşadığını bildirdi. Akışın yenilenmemesi, bildirimlerin görünmemesi, DM’lerin gönderilememesi ve zaman zaman giriş hatalarının verilmesi nedeniyle “Twitter çöktü mü?” sorusu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.





Kesintileri takip eden Downdetector'a yapılan bildirimlerde, son 24 saat içerisinde raporlarda dönemsel artışlar olduğu dikkat çekiyor. Ancak X yönetimi tarafından şu ana kadar kesintiye ilişkin resmi bir açıklama paylaşılmış değil.

Kullanıcıların en çok yaşadığı sorunlar

Son dönemde X üzerinde görülen erişim problemleri genel olarak şu başlıklarda toplanıyor:





Akışın hiç yüklenmemesi veya geç yüklenmesi Bildirimlerin gecikmesi veya hiç görünmemesi Mesajların gönderilememesi ya da alınamaması Giriş sırasında hata uyarısı çıkması Bazı kullanıcılarda platformun tamamen açılmaması

Bu şikâyetler, kesintinin tüm kullanıcılardan ziyade belirli bir grubu veya belirli bölgeleri etkileyebileceğini gösteriyor.





Twitter/X neden açılmıyor? Olası sebepler

Erişim hatalarının ardında hem sistemsel hem de kullanıcı taraflı çeşitli nedenler bulunabiliyor:





* Platform kaynaklı teknik arızalar

Veri merkezlerindeki donanımsal problemler veya altyapı bileşenlerindeki beklenmedik hatalar kesintilere yol açabiliyor.

* Siber saldırı ihtimali

Zaman zaman dünya genelinde sosyal medya platformlarına yönelik DDoS tipi saldırılar erişimi geçici olarak aksatabiliyor.

* Uygulama / cihaz problemleri

Güncel olmayan uygulama sürümü, bozuk önbellek veya cihaz uyumsuzlukları bireysel erişim sorunlarına neden olabiliyor.

* İnternet ve ağ bağlantısı sorunları

Wi-Fi veya mobil veri kesintileri, platforma genel olarak erişimi engelleyebiliyor.

* Bölgesel veya yasal kısıtlamalar

Bazı ülkelerde uygulanan filtreleme ya da teknik sınırlamalar, platforma giriş problemlerini artırabiliyor.





Twitter açıldı mı, sorun çözüldü mü?

Kesintilerin nedeni hakkında X veya resmi kaynaklardan henüz doğrulanmış bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle yaşanan aksamaların kısa süreli bir teknik problemden mi yoksa daha büyük çaplı bir arızadan mı kaynaklandığı netlik kazanmadı.



