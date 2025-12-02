DGS SINAV BAŞVURU TARİHLERİ 2026: DGS başvuru tarihi belli oldu mu, ne zaman?

2026 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı ve DGS takvimi de netleşti. Ön lisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı’nın başvuru ve sınav günü açıklandı. Adaylar, başvuruların ardından sınav giriş belgelerine ÖSYM AİS üzerinden ulaşabilecek. 100 soruluk sınav için geri sayım başladı. Peki 2026 DGS hangi tarihte yapılacak?

DGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 ÖSYM sınav takvimini göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

DGS 2026 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Yayınlanan ÖSYM takvimine göre DGS 2026 başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Geç başvuruları ise 11 Haziran tarihinde alınacak.

DGS 2026 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacaktır.