DGS SINAV BAŞVURU TARİHLERİ 2026: DGS başvuru tarihi belli oldu mu, ne zaman?

ÖSYM’nin 2026 sınav takvimini paylaşmasıyla birlikte Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için merak edilen tarihler belli oldu. İki yıllık önlisans eğitimini dört yıllık lisansa tamamlamak isteyen adaylar, 2026 DGS’nin başvuru ve sınav günlerini araştırırken süreç resmen netleşti. Başvuruların ardından adaylar sınav yerlerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden öğrenecek ve sınavda 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yanıtlayacak. Peki 2026 DGS ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte alınacak? İşte detaylar…
DGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 ÖSYM sınav takvimini göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
DGS 2026 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Yayınlanan ÖSYM takvimine göre DGS 2026 başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Geç başvuruları ise 11 Haziran tarihinde alınacak.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacaktır.
Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.