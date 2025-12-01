ASGARİ ÜCRET ZAM OLASILIKLARI 2026: Asgari Ücrete %20-25-30 zam gelirse aylık maaş ne kadar, kaç TL olur?

Aralık ayına girilmesiyle birlikte gözler yeniden asgari ücret görüşmelerine çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu dönemde araştırmalar yoğunlaşırken, 2026 asgari ücreti için toplantı takvimi ve olası zam oranları merak konusu oldu. “Toplantı bu hafta yapılır mı, yeni yılda net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak?” sorularına yanıt aranıyor. İşte asgari ücrette son durum…
Yeni yıl yaklaşırken Türkiye’nin en sıcak gündem maddesi yine asgari ücret oldu. Aralık ayı boyunca devam eden görüşmeler öncesi toplantı tarihleri ve olası zam oranları vatandaşların radarında. 2026 için net ve brüt ücretin ne kadar olacağı, yüzde kaç zam beklendiği araştırılırken asgari ücretle ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Asgari Ücretin belirlenmesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği toplantılar belirleyici oluyor. Buna göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Aralık ayı içerisinde gerçekleştirecek. Ancak henüz ilk toplantı tarihi belli olmadı.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Asgari ücret zammına ilişkin kulislerde konuşulan zam oranının % 20-25 aralığında olacağı dile getiriliyor. Mevcut net asgari ücret hali hazırda 22.104 TL olarak uygulanıyor. Bu iki orana göre asgari ücret 26.524 TL ile 27.630 TL olacaktır.
ENFLASYON ORANINDA ZAM YAPILIRSA YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Yıl sonu enflasyon beklentisi % 31-33 olarak açıklandı. Asgari ücrete yapılacak olan zam enflasyon oranı tutarında olursa 28.956, 29.398 TL seviyesine çıkmış olacak.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğunu vurguladı. "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.