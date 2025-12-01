Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev yapan personelin merakla beklediği banka promosyon ihalesi sonuçlandı. Yapılan anlaşmaya göre kurum çalışanları, Aralık ayı maaşlarının hesaplara geçmesinin ardından belirlenen promosyon ödemesini toplu ve nakit şekilde alacak. Gözler şimdi Halkbank ile yapılan anlaşmanın finansal detaylarına çevrilmiş durumda. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın güncel banka promosyon tutarı ne kadar olacak, maaş promosyonu ne zaman yatacak?

2 /6 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görevli personele yönelik banka promosyon ihalesi sonuçlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, belirlenen promosyonun çalışanlara hayırlı olmasını dileyerek Halkbank ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı banka promosyonu ne kadar ödenecek? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın banka promosyon ihalesi sonuçlandı. Halkbank ile yapılan anlaşmada, çalışanlara 105 bin lira nakit promosyon ödenecek. Ayrıca Ocak 2026'dan itibaren kredi kartı teslim edilen personellere 15 bin lira Paraf puan tanımlaması yapılacak.

4 /6 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı banka promosyon ödemesi ne zaman yatacak? Personeller, Aralık ayındaki ilk maaş ödemesinin ardından 105 bin lira nakit promosyon alabilecek. Ayrıca Ocak 2026'dan itibaren kredi kartı teslim edilen personele 15 bin lira Paraf puan tanımlanacak.

5 /6 Halkbank Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanlarına faizsiz kredi mi verecek? Nakit promosyon yerine faizsiz kredi kullanmak isteyen personel için Halkbank tarafından özel kredi seçenekleri de oluşturuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Halkbank Faizsiz Kredi Tutarları ve Ödeme Planı: