Özellikle yaz aylarında üzüntü duyduğumuz birçok olayla karşılaştık. Meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezasını artırıyoruz. Ses ve gaz fişeği atılabilen silahları da bu suçun kapsamına alıyoruz. Bu suçun özellikle işlendiği düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu alanlarda işlenmesi halinde cezanın yarı oranda artırılmasını öneriyoruz. Havaya ateş açmayı bir türlü sonlandıramıyoruz. Bunların engellenmesi için biz bu teklifimizde bu eylemlerle ilgili ceza artırımını öngörüyoruz.





Özellikle trafikte yol kesme olaylarını sıklıkla görmeye başladık. Müstakil bir suç olarak bunu düzenliyoruz. Hukuka aykırı bir davranışta bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişiye de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini bu teklifimizde öneriyoruz. Böylece şehir eşkıyalarına fiilleri bakımından caydırıcı cezaların verilmesini sağlıyoruz.

Taksirle yaralama suçunun ceza miktarlarının artırılması için de teklif veriyoruz.

Güveni kötüye kullanma suçunun konusunun motorlu, kara, deniz ya da hava taşıtı olması halinde verilecek cezanın bir kat artırılmasını öneriyoruz. Son yıllarda kiralanan araçların geri getirilmesi, parçalanması, suçta kullanılması gibi eylemlerin artığını görüyoruz çünkü.

Bilişim sistemlerinin kullanılmasıyla işlenen suçlarda ilgili banka hesabının 48 saate kadar banka ve finans kuruluşları tarafından askıya alınması, muhatabın bu konuda olur vermesi halinde hesabın tekrar işleme alınması yönünde imkan tanıyoruz. Böylece dolandırıcılık faaliyetlerinde mağduriyetlerini de azaltmak istiyoruz.

GSM hattı aboneliği çipli kimlik kartıyla yapılacak. Hat sayısına da sınırlama getiriyoruz.















