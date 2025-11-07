Memur ve emekli maaşlarındaki enflasyon farkı, TÜİK'in açıkladığı son verilerle netleşti. Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından nihai zam oranı belli olacak ancak yıl sonu enflasyon beklenti tahminlerine göre emeklilerin alacağı zam oranı ve hesaplamalar merak ediliyor. İşte 2026 Ocak Memur maaşları Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı. Peki 2026 yılı için tahminlere göre ocakta emekli ve öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar zam olur? İşte detaylar...

Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı. Peki memur ve emekli maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak? Polis, öğretmen, vaiz, hemşire, ne kadar zam alacak?

2 /6 ENFLASYONDA 4 ORAN BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında ise yüzde 3,23 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olmuştu.

3 /6 2026 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK? Geride kalan 2 aylık süreçte her ay enflasyonun % 1,5 olarak açıklanması durumunda emeklilerin alacağı zam oranı 12,42 olacak. Aylık % 2 enflasyon açıklanması durumunda SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamında maaş alan emeklilerin zam oranı % 14,08 olacak. Yüzde 2,5'lik bir enflasyon açıklanması durumunda SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) emeklilerinin zam oranı 15,77 olacak.





4 /6 TÜİK'E GÖRE MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.



5 /6 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 2 FARKLI SENARYO!

%10,14 zam olursa 16.881 TL olan en düşük emekli maaşının 18.592 TL’ye, %11,43 olursa da 18.810 TL'ye çıkabileceğini öngörüyorum.