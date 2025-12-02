Emekli maaşı, asgari ücret ve sosyal yardımlarda dev değişim! Yeni rakamlar belli oluyor: İşte masadaki rakamlar

EMEKLİLERİN 4 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

4 aylık enflasyon verileri açıklandı ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak fark yüzde 10,25 olarak netleşti. Zam oranının kesinleşmesi için şimdi gözler kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Bu iki verinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin 2026 yılının ilk altı ayında alacakları maaş artışı da tamamen belirlenmiş olacak. Böylece milyonlarca emekli, yeni yılda hesaplarına yatacak zamlı maaşı net olarak öğrenebilecek.

İşte 4 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zam oranı

4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 10,25

4 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 10,25