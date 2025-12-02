Emekli maaşı, asgari ücret ve sosyal yardımlarda dev değişim! Yeni rakamlar belli oluyor: İşte masadaki rakamlar

2026 yılı asgari ücret görüşmeleri için süreç resmen başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay arasında yapılan görüşmede, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ele alındı. Bakan Işıkhan, komisyonun kısa süre içinde toplanacağını duyururken, milyonlarca çalışanı ilgilendiren zam senaryoları da netleşmeye başladı. Yeni yılda asgari ücrete uygulanacak artış oranına ilişkin 7 farklı hesap gündemde. Peki 2026 asgari ücret ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET TEPSİT KOMİSYONU TOPLUYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin yakın zamanda başlayacağını belirterek, "Biliyorsunuz asgari ücreti hükümet olarak biz değil, Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. Komisyona ilişkin tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
İşçileri Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Hükümet yetkilileri de masada yer alacak. Yasaya göre asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümet kanadından 5 temsilcinin yer aldığı toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. İlk toplantıda sürecin nasıl işleyeceğine yönelik takvimin belirlenecek. Diğer toplantılarda ekonomik veriler değerlendirilerek yeni asgari ücret zammı belirlenecek. 2026 asgari ücretin 31 Aralık tarihine kadar Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Ocak 2025'te yapılan yüzde 30 zam sonrasında asgari ücret brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL oldu. İşverene maliyeti 30.556,46 TL şeklinde hesaplandı.
ASGARİ ÜCRET 2026 NE KADAR OLACAK?
Öte yandan belirlenecek olan asgari ücret milyonların maaşına etki edecek. Orta Vadeli Program'da (OVP) asgari ücretin yüzde 28,5 olması beklenirken Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nda 2025 yıl sonu enflasyonu için tahmin aralığını yüzde 31-33 bandına çekti.
EMEKLİLERİN 4 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?
4 aylık enflasyon verileri açıklandı ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak fark yüzde 10,25 olarak netleşti. Zam oranının kesinleşmesi için şimdi gözler kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Bu iki verinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin 2026 yılının ilk altı ayında alacakları maaş artışı da tamamen belirlenmiş olacak. Böylece milyonlarca emekli, yeni yılda hesaplarına yatacak zamlı maaşı net olarak öğrenebilecek.
İşte 4 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zam oranı
4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 10,25
4 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 10,25
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Eylül ayında emekliler yüzde 7.50 zammı cebe koymuştu. Eylül ayında enflasyonun yüzde 2.55 olarak gerçekleşmesiyle 4 aylık enflasyon yüzde 10.25'e yükseldi. Böylelikle SGK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden 10.25'lik zam almayı garantiledi. Yeni zam oranına göre 16 bin 881 TL olan en düşük SGK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı 18 bin 611 TL'ye yükselecek. Bu rakam Kasım ve Aralık ayı rakamlarıyla daha da yükselecek.
MERKEZ BANKASINA GÖRE ZAM BEKLENTİLERİ
Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistlere göre beklentilerine göre enflasyon 2025 yılı sonunda yüzde 31.77 olacak. Yılın ikinci yarısı için enflasyon yüzde 12,94 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.94 oranında zam alacak.
Oluşan 7.56'lık enflasyon farkı ve yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 19.39 zam alacak.