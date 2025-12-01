Yeni Şafak
Polis Akademisi 33. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı? İşte son durum

23:551/12/2025, Pazartesi
33. Dönem POMEM başvurusu için gözler Polis Akademisi’nin yapacağı duyuruya çevrildi. Geçen yıl kasım ayında başlayan polis alımı sürecinin bu yıl da yıl sonunda ilan edilmesi bekleniyor. Kılavuz henüz yayımlanmadı ancak başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. KPSS puanı, yaş şartı, boy-kilo kriteri ve sağlık koşulları kılavuz ile netleşecek. Adaylar mülakat, fiziki yeterlilik ve sağlık aşamalarına Polis Akademisi tarafından açıklanacak takvime göre katılacak.

2025 yılında polis olmak isteyen adayların gözü, Polis Akademisi Başkanlığı’nın yapacağı 33. Dönem POMEM duyurusuna çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz yıl 32. Dönem POMEM için başvurular kasım ayında alınmış, ön başvuru süreci 21 Kasım – 9 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Bu nedenle 33. dönem için de takvimin yıl sonuna doğru açıklanması bekleniyor.


Başvuru süreci başladığında adaylar e-Devlet üzerinden POMEM başvuru formunu doldurarak işlemlerini tamamlayacak, ardından mülakat – fiziki yeterlilik – sağlık kontrolü aşamalarına katılacak. Sonuçlar ve tüm süreç www.pa.edu.tr

 adresinden duyurulacak.


33. Dönem POMEM başvurusu ne zaman?

Resmî başvuru takvimi henüz açıklanmadı. 32. dönem ilanı 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihinde yayımlandığı için, 33. dönem ilanının da 2025 yılı bitmeden açıklanması bekleniyor.


Kılavuz yayımlandığı anda KPSS taban puanı, kontenjan, başvuru tarihleri ve sınav takvimi netleşecek.



POMEM başvuruları nasıl yapılır?


Başvuru süreci yayımlanan kılavuz doğrultusunda ilerler:


e-Devlet → POMEM Başvuru Ekranı açılır.


Aday, başvuru formundaki kimlik, eğitim, KPSS ve iletişim bilgilerini doldurur.


Sayfanın altındaki “ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET” butonuna tıklayarak ön başvurusunu tamamlar.


Başvurusu kabul edilen adaylar için daha sonra mülakat, FYS (fiziki yeterlilik sınavı) ve sağlık raporu süreçleri başlar.



Genel POMEM başvuru şartları (2025 için beklenen)

33. dönem kılavuzu henüz yayımlanmadığı için geçen dönem kriterleri esas alınmıştır.


1. Eğitim Şartı

Lisans, ön lisans mezunu olmak

Yurtdışı mezunları için YÖK denklik belgesi şarttır

Lise mezunları POMEM’e değil PMYO alımlarına başvurabilir (PMYO için TYT puanı baz alınır)


2. KPSS Şartı

Lisans mezunları için KPSS P3 → En az 60

Önlisans mezunları için KPSS P93 → En az 65

(33. dönemle birlikte bu taban puanlarda değişiklik olabilir.)


3. Yaş Şartı

Sınav yılı 1 Ocak itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak

18 yaş sonrası yapılan yaş düzeltmeleri geçerli sayılmaz


4. Fiziksel Şartlar

Erkeklerde en az 167 cm, kadınlarda en az 162 cm

Beden kitle endeksi: 18 – 27 arası


5. Sağlık Şartı

“Polislik Sağlık Şartları Yönetmeliği”ne uygun olmak

Silahlı görev yapmaya engel durumu bulunmamak


6. Adli Sicil Şartı

Kasten işlenen suçlardan 1 yıl veya üzeri hapis cezası almamış olmak


Devlet güvenliği, anayasal düzen, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, cinsel suçlar, uyuşturucu vb. suçlardan hiçbir şekilde hüküm almamış olmak

Bu suçlardan soruşturma veya kovuşturma altında olmamak


7. Ahlaki ve Sosyal Şartlar

Genelev, randevuevi vb. yerlerde çalışmamış olmak

Kumar, uyuşturucu, ahlaka aykırı fiiller nedeniyle idari/adi işlem görmemiş olmak

Alkol, uyuşturucu tedavisi görmemiş olmak


8. Siyasi Şart

Başvuru tarihinde hiçbir siyasi partiye üye olmamak


9. Kamu Hakları

Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak

Daha önce polis eğitim kurumlarından disiplinle çıkarılmamış olmak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması.

