Polis Akademisi 33. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı? İşte son durum

33. Dönem POMEM başvurusu için gözler Polis Akademisi’nin yapacağı duyuruya çevrildi. Geçen yıl kasım ayında başlayan polis alımı sürecinin bu yıl da yıl sonunda ilan edilmesi bekleniyor. Kılavuz henüz yayımlanmadı ancak başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. KPSS puanı, yaş şartı, boy-kilo kriteri ve sağlık koşulları kılavuz ile netleşecek. Adaylar mülakat, fiziki yeterlilik ve sağlık aşamalarına Polis Akademisi tarafından açıklanacak takvime göre katılacak.

2025 yılında polis olmak isteyen adayların gözü, Polis Akademisi Başkanlığı'nın yapacağı 33. Dönem POMEM duyurusuna çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz yıl 32. Dönem POMEM için başvurular kasım ayında alınmış, ön başvuru süreci 21 Kasım – 9 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Bu nedenle 33. dönem için de takvimin yıl sonuna doğru açıklanması bekleniyor.

Başvuru süreci başladığında adaylar e-Devlet üzerinden POMEM başvuru formunu doldurarak işlemlerini tamamlayacak, ardından mülakat – fiziki yeterlilik – sağlık kontrolü aşamalarına katılacak. Sonuçlar ve tüm süreç www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.

33. Dönem POMEM başvurusu ne zaman? Resmî başvuru takvimi henüz açıklanmadı. 32. dönem ilanı 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihinde yayımlandığı için, 33. dönem ilanının da 2025 yılı bitmeden açıklanması bekleniyor.

Kılavuz yayımlandığı anda KPSS taban puanı, kontenjan, başvuru tarihleri ve sınav takvimi netleşecek.

Kılavuz yayımlandığı anda KPSS taban puanı, kontenjan, başvuru tarihleri ve sınav takvimi netleşecek.



POMEM başvuruları nasıl yapılır?

Başvuru süreci yayımlanan kılavuz doğrultusunda ilerler:

e-Devlet → POMEM Başvuru Ekranı açılır.

Aday, başvuru formundaki kimlik, eğitim, KPSS ve iletişim bilgilerini doldurur.

Sayfanın altındaki “ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET” butonuna tıklayarak ön başvurusunu tamamlar.

Başvurusu kabul edilen adaylar için daha sonra mülakat, FYS (fiziki yeterlilik sınavı) ve sağlık raporu süreçleri başlar.



Genel POMEM başvuru şartları (2025 için beklenen) 33. dönem kılavuzu henüz yayımlanmadığı için geçen dönem kriterleri esas alınmıştır.

1. Eğitim Şartı Lisans, ön lisans mezunu olmak Yurtdışı mezunları için YÖK denklik belgesi şarttır Lise mezunları POMEM’e değil PMYO alımlarına başvurabilir (PMYO için TYT puanı baz alınır)

2. KPSS Şartı Lisans mezunları için KPSS P3 → En az 60 Önlisans mezunları için KPSS P93 → En az 65 (33. dönemle birlikte bu taban puanlarda değişiklik olabilir.)

3. Yaş Şartı Sınav yılı 1 Ocak itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak 18 yaş sonrası yapılan yaş düzeltmeleri geçerli sayılmaz

4. Fiziksel Şartlar Erkeklerde en az 167 cm, kadınlarda en az 162 cm Beden kitle endeksi: 18 – 27 arası

5. Sağlık Şartı “Polislik Sağlık Şartları Yönetmeliği”ne uygun olmak Silahlı görev yapmaya engel durumu bulunmamak

